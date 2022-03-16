banner528

banner526

banner527

banner420

banner547

Son Dakika
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Fitoterapinin Türkiye’deki öncüsü Anadolu Üniversitesi

Dünyada son yıllarda büyük önem kazanan doğal ve bitkisel ürünlerle tedavinin Türkiye’de de popüler olması, bu alanda 2013 yılından bu yana Fitoterapi Yüksek Lisans Programı’nı yürüten Anadolu Üniversitesi’ni öne çıkarıyor.

Eğitim 16.03.2022, 10:41
Fitoterapinin Türkiye’deki öncüsü Anadolu Üniversitesi

Dünyada son yıllarda büyük önem kazanan doğal ve bitkisel ürünlerle tedavinin Türkiye’de de popüler olması, bu alanda 2013 yılından bu yana Fitoterapi Yüksek Lisans Programı’nı yürüten Anadolu Üniversitesi’ni öne çıkarıyor.

Tıbbi ve aromatik bitki türü açısından çok zengin bir floraya sahip olan Türkiye’de, Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları arasında yer alan “Bitkilerle Tedavi” bilimi konusunda Anadolu Üniversitesi, çalışmalarını her geçen gün artan eğitim ve deneyim kalitesiyle sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi’nin 2013 yılında ülke genelinde sağlık profesyonellerine yönelik başlattığı Fitoterapi Yüksek Lisans Programı’nın koordinatörlüğünü Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Altıntaş yürütüyor.

Bilinçsizce hazırlanan bitkisel ürünlerin insan sağlığına vereceği zararların önüne geçiyor

Bitkilerin doğru kullanımına ilişkin olarak günümüze kadim geleneklerle aktarılmasına karşın kaybolmaya yüz tutmuş bilgilerin doğruluğu bugün yeni gelişen analitik tekniklerle, bilimsel çalışmalarla ve doğru uygulamalarla ispatlanarak çözülebiliyor. Bu konuda güncel bilgileri derleyip doğru kişilere ulaştırmak da önemli bir konu başlığını oluşturuyor. Bu amaçla 2010 yılından itibaren Türk Eczacıları Birliği bünyesindeki Eczacılık Akademisi kapsamında, Prof. Dr. Ayhan Altıntaş ve Prof. Dr. Betül Demirci, ülke genelindeki Eczacı Odalarında Meslek İçi Eğitimler başlatarak, eczacıları bu güncel bilgilerle buluşturuyor. Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinin bu çalışmaları, hem konu ile ilgili eğitim boşluğunu dolduruyor hem de masum olarak nitelendirilen, ancak konunun uzmanı olmayan kişilerin bilinçsizce hazırladığı bitkisel ürünlerin insan sağlığına vereceği zararların önüne geçiyor.

Anadolu Üniversitesi’nin hazırladığı program YÖK tarafından kabul edildi

Anadolu Üniversitesi, çağın ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik hazırladığı eğitim protokolleri ile fitoterapi konusunda Türkiye’de rol model olarak kabul ediliyor. Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayhan Altıntaş ve Prof. Dr. Betül Demirci’nin yoğun ve başarılı çalışmaları sonucu 2013 yılında hazırlanan program teklifi önce Üniversite Senatosunda, sonrasında da YÖK tarafından uygun bulunarak kabul edildi. Geçen 9 yıl içerisinde Fitoterapi Yüksek Lisans Programı ile Anadolu Üniversitesi “Türkiye’de Fitoterapi Eğitiminin Öncüsü” olarak başarılı çalışmalara imza atıyor. Anadolu Üniversitesi eğitimini alan sağlık profesyonelleri hem fitoterapi konusunda uzmanlaşıyor hem de hasta ve danışanlarına doğru tavsiyeleri öğreniyor.

Anadolu Üniversitesi ülkenin her bölgesinde uzman yetiştiriyor

Anadolu Üniversitesi Farmakognozi Anabilim Dalında 6 öğretim üyesiyle 9 yıldır yürütülen Fitoterapi Yüksek Lisans Programı’ndan Ocak 2022 tarihi itibarıyla mezun olan 377 eczacı, hekim, diş hekimi, hemşire ve diyetisyen, ülkenin dört bir yanında Anadolu Üniversitesi’nin temsilcisi olarak vatandaşlara hizmet veriyor. Mezunlar, aldıkları nitelikli eğitim sayesinde halkı doğru bilgiyle ve doğru ürünle buluşturuyor. Üniversitede Mart 2022 itibariyle programa kayıtlı olan 132 sağlık mensubu öğrenci de eğitimlerine devam ediyor. Anadolu Üniversitesi’nin fitoterapi eğitimleri, 2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından da benimsendi. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) yönetmeliği yayımlandı ve 2016 yılında da hekimlere yönelik sertifikasyon programları başlatıldı. Dünya standartlarında oluşturulan bu programlardaki eğitim kadrosunda ise yine Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri yer aldı.

Anadolu Üniversitesi aromaterapi ve uçucu yağların analizi konusunda lider

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı laboratuvarlarında bitki kimyası üzerine çalışmalar yapan öğretim üyeleri ve ekipleri bir taraftan da yeni projelerle bilim dünyasına katkılar sunuyor. Özellikle uçucu yağların analizi konusunda mükemmel bir arşiv ve yüzlerce yayımlanmış makalesi bulunan Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri, Türkiye’de bu alanda en çok çalışan anabilim dalı olarak başarılarını dünya arenasına da taşıyor. Sadece ulusal değil uluslararası kongrelere de ev sahipliği yapan ekip, dileyen meslek grupları için bu konuda danışmanlık hizmeti de veriyor.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19