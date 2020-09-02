Fırat Üniversitesi“Hibrit”ve “Uzaktan Eğitim” modeliyle ders kararı aldı
ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİ TEBRİK EDEN REKTÖR PROF. DR. FAHRETTİN GÖKTAŞ, "MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZE DE SAĞLIKLI, MUTLULUK VE BAŞARI DOLU BİR HAYAT DİLİYORUM. 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA SİZLERLE YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPMAK EN BÜYÜK DİLEĞİMİZDİR. ANCAK COVİD-19 SALGINI BÜTÜN DÜNYADA OLDUĞU GİBİ ÜLKEMİZDE DE TOPLUMSAL HAYATI VE İNSAN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM ETMEKTEDİR" DEDİ.
Fırat Üniversitesinde, Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde “Esnek Zaman ve Seyreltilmiş Fiziki Mekân Modeli (Hibrit)”, diğer fakültelerin tamamında ise “Uzaktan Eğitim Modeliyle” eğitim verilmesi kararlaştırıldı.
Üniversiteyi kazanan öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş kurumun resmi internet sitesinden yeni eğitim öğretim dönemi ile ilgili açıklamada bulundu. Rektör Prof. Dr. Göktaş açıklamasında, ”2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında sizlerle yüz yüze eğitim yapmak en büyük dileğimizdir. Ancak Covid-19 salgını bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsal hayatı ve insan sağlığını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bütün illerimizde ve Elazığ’ımızda da Covid-19 maalesef etkisini sürdürmektedir. Bu nedenle siz değerli öğrencilerimizi korumak maksadıyla Fırat Üniversitesi yönetimi olarak eğitim-öğretimi daha çok ’uzaktan eğitim’ ev ’karma (hibrit) eğitim’ şeklinde yürütmek üzere planlama çalışmalarımız tamamlanmak üzeredir” dedi.
Göktaş açıklamasının devamında ise, “Üniversitemiz, eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili süreçte, en başta Cumhurbaşkanlığımız, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve İl Pandemi Kurulunun açıklayacağı tavsiyeler doğrultusunda her türlü duruma karşı gerekli hazırlıkları yapmakta ve tedbirleri almaktadır. Bu nedenle Üniversitemiz; salgınla ilgili olarak ülke ve il genelindeki gelişmeleri daha sağlıklı izleyebilmek açısından üniversitemiz akademik açılışının 5 Ekim 2020 tarihinde yapılmasına karar vermiştir. Takdir edersiniz ki, üniversitemizin açılışına kadar geçecek sürede salgının nasıl seyredeceği hususunda bir kestirimde bulunmak güçtür. Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin uygulama yoğunluklu sınıflarında eğitimin ’Esnek Zaman ve Seyreltilmiş Fiziki Mekân Modeli (Hibrit)’, diğer Fakültelerin tamamında ise ’Uzaktan Eğitim Modeliyle’ yürütülmesi planlanmıştır. Buna rağmen, karşılaşabileceğimiz muhtemel durumlara karşın yürüteceğimiz eğitim modeline ilişkin nihai açıklama yapılmadan özellikle Elazığ dışından gelecek öğrencilerimizin herhangi bir endişeye kapılmamalarını, girişimde bulunmamalarını ve yapılacak duyurulara göre hareket etmelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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