Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden büyük başarı

Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Türkiye’de Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliğine (EAEVE) akreditesi yapılan ilk fakülte oldu.

Türkiye’nin ilk veteriner fakülteleri arasında yer alan ve bugüne kadar binlerce öğrenci yetiştiren Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi oldukça önemli bir başarıya imza atarak Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) Akreditasyon Komisyonu tarafından akredite edildi. Kurulduğu günden bu yana adından sıkça söz ettiren Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, eğitim kalitesi, deneyimli akademisyenleri ve teknik imkanlarıyla birlikte Türkiye’nin önde gelen veteriner fakülteleri arasında yer alan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi önemli bir başarıya daha imza atarak EAEVE Akreditasyon Komisyonu Veteriner Fakültesinin raporlarını görüşerek akreditasyon kararını verdi. Yapılan değerlendirmelerde neticesinde Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi akredite edilmeye hak kazandı. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye’de Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği tarafından akredite edilen ilk fakülte oldu.

Veteriner Fakültesinin akredite edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Kaliteli eğitimi, nitelikli akademik insan kaynağı, donanımlı uygulama birimleri ile ülkemizin önde gelen veteriner fakültemiz önemli bir belge almaya hak kazanmıştır. Kalite odaklı bakış açımızı, geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de sürekli iyileştirerek daima daha iyi noktalara taşımayı hedefliyoruz. Yoğun gayret sarf eden kıymetli akademisyenlerimizi, idari personelimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.