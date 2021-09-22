Fırat Üniversitesi ISIF 21’de yerini aldı

Fırat Üniversitesi, dünyanın farklı coğrafyalarından buluşçu, araştırmacı ve yenilikçileri bir araya getiren İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda (ISIF) yerini aldı.

Dünyanın farklı coğrafyalarından buluşçu, araştırmacı ve yenilikçileri bir araya getiren ISIF başladı. Bu yıl 20 ülkeden toplam 252 buluş ve yenilikçi teknolojiye ev sahipliği yapan 6. ISIF’da Fırat Üniversitesi Fırat Teknoloji Transfer Ofisi de katılım sağlayarak yerini aldı.

Gerçekleştirilen ISIF 21’de Fırat Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Beyda Taşar, Prof. Dr. Oğuz Yakut, Prof. Dr. Arif Gülten’e ait ’EMG Sinyalleri ile Davranışsal Biyometrik Tabanlı Kişi Tanıma ve Kişinin El Hareketleri ile Kişiye Özel Biyoelektriksel ID Oluşturulması Yöntemi’ buluşu, Prof. Dr. Ali Rişvanlı ve Dr. Öğr. Üyesi Burak Tanyeri’ne ait ’Elektrikli Meme Başına Antiseptige Daldırma Aparatı’ buluşu, Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu’na ait ’Optikbant Aralığı Kızılötesi Fotodiyot’ ile ’Oled Karakterizasyon Cihazı’ buluşları, Şeref Burak Selvi, Prof. Dr. Erhan Akın, Hürol Volkan Kaşıkaralar ve Doğukan Altay’a ait ’Sadece Monoküler Kamera Kullanan Yapay Zeka Tabanlı Görsel Bir Derinlik Algılama, Eşzamanlı Konumlandırma ve Haritalandırma Yöntemi ve Sistemi’ buluşlarının tanıtımları yapılacak.

Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar da 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’ndaki Fırat Üniversitesi’ne ait standı gezerek Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın’dan bilgiler aldılar. Bakan Varank ve Genel Müdür Ar, çalışmalarından dolayı Fırat Üniversitesi akademisyenlerini ve öğrencilerini tebrik edip başarılar diledi.