Fen-Edebiyat fakülteleri ayrıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlar neticesinde birçok fakülte ve yüksekokulun ismi değişti ve kapatıldı. 26 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararname neticesinde 15 üniversitedeki Fen-Edebiyat Fakülteleri kapatılırken, 15 üniversitede İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kuruldu. Ayrıca 12 üniversitede de Fen Fakültesi kuruldu.

“Tüm Türkiye’deki Fen-Edebiyat Fakülteleri 2’ye bölünmüş oldu, güzel de oldu”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bu bizim istediğimiz bir sonuç. Bizi güçlendirecek yani ‘Fen’ ve ‘Edebiyat’ birbirinden farklı 2 türün tek bir dekanlık olarak yönetilmesinden ziyade edebiyat tarafının İnsan ve Toplum Bilimleri, fen türünü de Fen Fakültesi olarak 2 ayrı fakülte olarak yönetilmesi ortaya çıktı. Bu, yönetimi güçlendirecek olan bir şey. Üniversitenin yürüyüşünde yük olacak değil tam aksine katkı sağlayacak bir gelişme. Bizim arzu ettiğimiz bir gelişmeydi. O nedenle bizim açımızdan tam da zamanında oldu. Tercih aşamasında oldu diye düşünüyorum. Güzel de oldu. Tüm Türkiye’deki Fen-Edebiyat fakülteleri 2’ye bölünmüş oldu. Fen fakültesi bir grup olarak ayrıldı. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi de grup olarak ayrıldı. Bence doğrusu da olması gereken de buydu” dedi.

Fen-Edebiyat Fakülteleri kapatılan ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kurulan üniversiteler

Alınan kararlar neticesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde Fen-Edebiyat Fakültelerinin kapatılmasına karar verildi. Bu üniversitelerde kapatılan fakültelerin yerine “İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi” kurulmasına karar verildi.

Fen Fakültesi kurulan üniversiteler

Öte yandan alınan kararlar neticesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde “Fen Fakülteleri” kurulmasına karar verildi.