Fedakar öğretmenler öğrencileri için konteyneri kütüphaneye dönüştürdü

VAN (İHA) – Van’ın Başkale ilçesinde görev yapan öğretmenler, öğrencileri için atıl durumda olan konteyneri elden geçirerek kütüphaneye dönüştürdüler.

Türkiye’nin İran sınırında bulunan ve Van il merkezinden 120 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesinde eğitim veren Başkale İlkokulunda ‘Konteyner Kütüphane’ projesi bünyesinde atıl durumda kullanılmayan bir konteynerin kütüphaneye dönüştürülmesi için başlatılan çalışma tamamlandı. Başkale’nin ilk konteyner kütüphanesi olan ‘Düşyeri Çocuk Kütüphanesi’, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik’in kestiği kurdele ile hizmete girdi. İçinde akıl oyunları ve kitapların bulunduğu kütüphane, kitap zenginliğiyle hem öğretmen hem de öğrencilere hizmet verecek.

“Her kitap farklı bir dünyadır”

Açıklamalarda bulunan Başkale İlkokulu Müdürü Mesut Bozkurt, Konteyner Kütüphane projesini elbirliğiyle hayata geçirdiklerini belirterek, “Buradaki amacımız, okulumuza bir kütüphane kazandırmaktı. Atıl durumda olan ve kullanılmayan konteyneri geri dönüşüme kazandırarak bir kütüphane yaptık. Öğretmenler ve velilerimizle birlikte çalıştık. Biliyoruz ki insanoğlu sadece kendi hayatını tecrübe edebilir, kitap sayesinde başka hayatlar ve yaşamlar tecrübe edilebilir. Her kitap, farklı bir dünyadır. Güzel ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın okuyan, üreten ve vatanına hayırlı evlat olmaları tek dileğimizdir. Başkale İlkokulu olarak yaptığımız bu projenin inşallah amacına ulaşacağını umuyoruz. Bu süreçte bize destek veren kaymakamımız, okul aile birliği üyelerimiz ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ülkemizin dört bir yanında çalışan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.