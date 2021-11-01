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Fedakar öğretmenler, annelerinin adını kütüphanede yaşatacak

Muş’ta 2015 yılında müzik öğretmenliği yapan Mehtap Yılmaz ve ablası Aynur Karabulut, kaybettikleri anneleri Arzu Zeynep Karabulut’un adını kendi imkanlarıyla kurdukları kütüphaneye verdi.

Eğitim 01.11.2021, 12:47
Fedakar öğretmenler, annelerinin adını kütüphanede yaşatacak

Muş’ta 2015 yılında müzik öğretmenliği yapan Mehtap Yılmaz ve ablası Aynur Karabulut, kaybettikleri anneleri Arzu Zeynep Karabulut’un adını kendi imkanlarıyla kurdukları kütüphaneye verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında Muş’taki ilk kütüphane iki kardeş öğretmen tarafından kuruldu. Kısa süre önce annelerini kaybeden Mehtap Yılmaz ve Aynur Karabulut, çocukları çok seven yardımsever anneleri için projeye destek oldu. Merkeze bağlı Zübeyde Hanım Ortaokulunda kurulan kütüphanenin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kütüphanenin kurulmasına katkı sağlayan öğretmen Mehtap Yılmaz, şube müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

“Çocuklar hep okusun, en güzel yerlerde olsun istiyoruz”

Açılışın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan fedakar öğretmen Mehtap Yılmaz, 2015 yılında Bulanık ilçesine bağlı Karaağıl Ortaokulunda müzik öğretmeni olarak göreve başladığını hatırlattı. İstanbul’a döndükten sonra her yıl Muş’taki köy okullarına destek vermeye devam ettiğini anlatan Yılmaz, “Bu yıl nisan ayında annemizi kaybettik. Annemizin adını yaşatmak için bir kütüphane açmak istedik. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze başvurduk. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Zübeyde Hanım Ortaokulu ismini verdikten sonra çalışmalarımıza başladık. Öğrencilerimize destek olmak istedik. Annem çok yardımsever bir kadındı, çocukları çok severdi. Çok çocuk okuttu. Yine bizde onun asli görevini devam ettirmek istedik. Çocuklar hep okusun, en güzel yerlerde olsun istiyoruz. Annem ev hanımıydı ama birçok çocuğa destek olmuştu. Kütüphaneyi yine öğretmen olan ablam Aynur Karabulut’la üstlenerek yaptık. Okulumuzdaki kütüphaneye annemiz Arzu Zeynep Karabulut adını verdik” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kınvaç da, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in başlatmış olduğu ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında Muş’ta ilk kütüphaneyi açtıklarını ifade etti. Kütüphaneleri açarken iş adamları ve hayırsever insanların desteğini alarak onlarla okullarda bu tür güzel ortamların hazırlanması için iletişim kurduklarını belirten Kıvanç, “Şu an öğretmenimiz Mehtap Yılmaz ve ablası Aynur Karabulut, annelerinin hayratına Zübeyde Hanım Ortaokulumuza bir kütüphane kazandırmış bulunmaktadır. Biz emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kütüphanede kitap okuyan 8. sınıf öğrencisi Hilanur Yıldız ise okullarında kütüphane olmadığını ve bir öğretmenin annesinin anısına gelip kütüphane açtığını kaydederek, şöyle konuştu:

“Ona çok teşekkür ediyoruz. Önceden kütüphanemiz yoktu ama şimdi var. Burada çok güzel zaman geçireceğiz. Her gün gelip kitap okuyacağız.”

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