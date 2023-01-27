Fatih Sultan Mehmet’in ders gördüğü medrese Çocuk Üniversitesi oldu. Yeni Selçuk Bayraktar’lar buradan yetişecek

Bursalı çocukların artık ücretsiz yararlandıkları bir üniversitesi var. İstanbul’un Fatihi Sultan Mehmet Han’ın eğitim gördüğü atıl durumdaki 6 asırlık Molla Yegan Medresesi Çocuk Üniversitesi’ne dönüştürülüp ilk derslerine başladı. Yıldırım Belediyesi’nin hayata geçirdiği Yıldırım Külliyesi’nin yanındaki Molla Yegan Medresesi’nde uzay ve dünya atölyelerinin yanı sıra, matematik, sanat, hayal tasarım, biyoloji, kimya, elektrik, yenilenebilir enerji, bilişim ve robotik kodlama atölyeleri bütün çocukların hayallerine kapı aralayacak. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Türkiye yüzyılını inşa edecek çocuklarımızı, yeni Selçuk Bayraktar’ları burada yetiştireceğiz" diye konuştu.

Fatih Sultan Mehmet’in hocalarından Molla Yegan’ın ders verdiği ve karşılıklı iki bloktaki 12 oda ve bir ders alanından oluşan medrese 2 bin 407 metrekarelik alandan oluşuyor. Derslerin başladığı Molla Yegân Çocuk Üniversitesi, çocukların cıvıl cıvıl sesleriyle yankılanıyor. Yıldırım Belediye tarafından çocukların hizmetine sunulan eğitim alanında uzay ve dünya atölyesi, Es-Sufi’nin gök küresi ve Piri Reis’in haritası, matematik, sanat, hayal tasarım, biyoloji, kimya, elektrik ve yenilenebilir enerji, bilişim ve robotik kodlama atölyeleri, oyuncak kütüphanesi ve anne-çocuk etkinlik mutfağı yer alacak. Çocuklarla birlikte deneyler yapan, onların heyecanına ortak olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Burası, uzun yıllar boş kalmış veya farklı çalışmalarla kullanılmıştı. Molla Yegan Medresesi’ni aslına uygun restore etmekle kalmayıp, işlevsel olarak da özüne uygun bir ilim yuvası haline dönüştürüyoruz. Molla Yegân Çocuk Üniversitesi’nde bilimsel ve sanatsal atölyelerin yanında çocukların eğlenceli vakit geçireceği sergi alanları ve etkinlik atölyeleri de olacak. Burada çocuklarımızın bilimi severek yetişmesi, onların ufuklarını açacak faaliyetler ile gelişimine katkı sağlayacağız. İnşallah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdğan’ın önderliğinde de Türkiye yüzyılını inşa edecek çocuklarımızı bilimsel ve sanat açısından hayallerine yön verebilecekleri okul haline dönüştürdük” dedi.

Molla Yegân Çocuk Ünirvesitesi’nde çocukların birçok çalışmayı öğreneceğini belirten Yılmaz, “Artık Türkiye’de gençlerin bir Selçuk Bayraktar gibi rol modeli var. Onun önderliğinde havacılık ile ilgili çok ciddi gelişmeler yaşıyoruz. Çocukların çok dikkatini çekiyor. Bizde çocuklarımızı uzay ve havacılıkla tanıştırıp onlara deneyimleme imkanı sunacağız. Ayrıca sanat atölyelerinde çocuklar el becerilerini de geliştirmiş olacak. Robotik kodlama atölyesinde çocuklara geleceğin mesleklerinden olan yazılımcılık eğitimini vermiş olacağız. Çocuklarımızın aileleriyle yapacağı mutfak atölyesinde ise geleceğin gastronomi uzmanlarını da yetiştiriceğiz” diye konuştu.

Molla Yegân Çocuk Üniversitesi Bursa’nın her noktasından kolaylıkla ulaşılabilecek noktada olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, “Gökdere İstasyonu’na yürüme mesafesesindedir. Önceliğimiz burada 6 ile 12 yaş arasındaki çocuklarımızı eğitmektir. Yıldırım’daki tüm okullarımızdan buraya çocuklarımızı taşıyarak onlara burada deneyimleme imkanı sunacağız. Günlük 120 öğrenciyi ağırlayacağız. Bu şekilde hafta içerisinde 384 öğrenci, okul turlarında ise, 440 öğrenci istifade edecek. Bir haftada toplam bin 240 öğrenciyi misafir edeceğiz” şeklinde konuştu.

İlk defa böyle bir yere geldiğini belirten minik üniversiteliler ise, "İçeri girdiğimde çok heyecanlandım. Çok hoşuma gitti. İçeri girdiğimde uzay gemisini gördüm. Uzayda yemek yendiğini de öğrendim. Ispanakta yiyebiliyorlarmış. Eğer gitme şansım olursa uzaya da gitmek isterim. Uzay ile ilgili her şeyi öğrendik" dedi.