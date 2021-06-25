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Faruk Saraç ismi de silindi

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nun adı değişti.

Eğitim 25.06.2021, 17:45
Faruk Saraç ismi de silindi

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nun adı değişti.

Bursa’da 2010 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu, aynı yıl eğitim öğretime başlarken, daha sonra Medipol’e devredi. Devredilen okuldan ünlü modacının adı da silindi. Resmi Gazete’de yayımlanan yazıda şu cümlelere yer verildi: “Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunun adının İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmesine, Yükseköğretim Kanununun ek 2’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”
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