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Farklı ülkelerden gelerek hem meslek hem de birbirlerinin kültürlerini öğreniyorlar

Trabzon’da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kuaförlük kursuna daha çok Asya ülkelerinden gelenler ilgi gösteriyor. Kursiyerler, kurslar sayesinde hem birbirlerinin kültürünü hem de meslek öğreniyorlar.

Eğitim 16.01.2022, 09:47
Farklı ülkelerden gelerek hem meslek hem de birbirlerinin kültürlerini öğreniyorlar

Trabzon’da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kuaförlük kursuna daha çok Asya ülkelerinden gelenler ilgi gösteriyor. Kursiyerler, kurslar sayesinde hem birbirlerinin kültürünü hem de meslek öğreniyorlar.

Yabancı uyruklu kadın kursiyerlerin, kuaförlük mesleğini ileriye dönük getirisi daha çok olduğu için tercih ettikleri belirtilirken kursiyerlerin çoğu Irak, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Afganistan uyruklu kadınlar. Yabancı uyruklu kadın kursiyerler genellikle kuaförlük mesleği tercih etmelerinin yanında, İngilizce başta olmak üzere diğer yabancı dil kurslarına da ilgi gösteriyor.

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Genç, yabancı uyruklu kursiyerlerin meslek öğrenimi yanında birbirlerinin de kültürünü yakında tanıma fırsatı bulduklarını belirterek amaçlarının, bu tür kurslar sayesinde beceri kazanarak iş hayatlarına atılmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Genç, “Kuaförlük kurslarımıza, Trabzon’da ikamet eden herhangi bir mesleği olmayan yetişkinler geliyor. Kurslarımızdan önemli özelliklerinden bir tanesi, ülkemizde ve şehrimizde yaşayan yabancı uyruklu ev hanımları, yabancı uyruklu vatandaşlara mesleki beceriler kazandırarak bu sayede iş hayatına atılmalarına katkı sağlamak. Şu andaki kuaförlük kursu, 700 saatten fazla bir programdan oluşuyor. Bu programı tamamlayanlar almış oldukları sertifikalarla meslek eğitim merkezlerine müracaat ederek ustalık belgelerini alıyorlar. Dolayısıyla işyeri açma yeterliliğine sahip olarak kendi işyerlerini kurabilecekler. Şu andaki kuaförlük kursuna, Türk vatandaşlarımızın yanı sıra Iraklı, İranlı, Azerbaycanlı, Ermenistanlı ve Afganlı kursiyerler devam ediyor. Bu kurslar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki bölümden oluşurken, yabancı uyruklu sayısı 15 kadar. Merkezimizde düzenlediğimiz 3 bin 750 farklı çeşit kurs programlarından hangilerini seçerlerse 12 kişi bir araya geldiğinde onlara bu hizmeti veriyoruz. Yabancılarla, Türk vatandaşlarımızın aynı ortamda öğrenim görmelerini arzuluyoruz. Çünkü hem dil öğrenme hızı artıyor, hem de birbirlerine kültürlerini anlatıyorlar. Yaşadıkları Trabzon’umuz da, ülkemizdeki insanların uyacağı kuralları kendi vatandaşlarımızdan öğreniyorlar. Dolayısıyla daha çabuk uyum sağlamaları ve hayatlarını daha rahat bir şekilde devam etmelerine de imkân sağlamış oluyoruz” dedi.

Kuaförlük mesleğinin ileri dönük getirisi daha fazla olduğu için tercih edildiğini belirten kuaförlük usta öğreticisi Ayfer Yılmaz da “Şu an 21 kursiyerimiz var. Bunlardan 6 tanesi yabancı uyruklu, diğerleri Türk vatandaşı. Amacımız kursiyerlere çıraklık eğitimini verdikten sonra ustalığa geçişlerini sağlamak. Kursiyerlerimizden kuaförlük konusunda bilgisi olanda olmayan da var. Yaklaşık 1 ay oldu hemen hemen çoğu konuları öğrendiler diyebilirim. Yabancı uyruklu bayanlar genelde kuaförlük ve yabancı dil kurslarına daha fazla ilgi gösteriyorlar. Kuaförlüğü seçmelerindeki neden ise ileriye dönük bir meslek olması. Çünkü günümüzde kadınlarımız süslenmeyi çok seviyor dolayısıyla getirisi çok olan bir meslek” diye konuştu.

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