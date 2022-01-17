Fabrika gibi okul, 1 milyon 100 bin TL ciro yaptı

Mersin’in Erdemli ilçesinde mesleki ve teknik lisesi bacasız fabrika gibi çalışarak 2 yılda bir milyon 100 bin TL ciro yaptı, hem eğitim kurumlarında ciddi anlamda destek oldu, hem de nitelikli eleman yetiştirmeye katkı sağladı.

700 öğrencisi bulunan Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 8 farklı alanda 100 personel ile eğitim ve öğretim veriyor. Son 2 yıldır pandemiye rağmen çalışmaların sürdürüldüğü okulda, diğer eğitim kurumları için sıradan masaya, dolaptan raflara kadar her türlü ürün üretilerek örnek bir çalışma sergilendi. Bu kapsamda öğrenciler hem tercih ettikleri meslekleri öğrenme şansı yakaladı, hem de ekonomik olarak 2 yılda okula 1 milyon 100 bin TL ciro sağladı.

Pandemi süreciyle birlikte meslek liselerinin öneminin ön plana çıktığını anımsatan Erdemli Milli Eğitimi Müdür Yusuf Açıkyörük,"Pandemi de ülke genelindeki meslek liselerimiz üretimleriyle ülke ekonomisine katkıda bulundular. Bizde ülkemizin köklü okullarından birisi olan Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ettik. Burası yaklaşık 100 personel, 700 öğrenciyle 8 alanda eğitim öğretim faaliyetini sürdürmekte. 2020 ve 2021 yıllarında toplam 1 milyon 100 bin liralık bir ciro elde etti okulumuz. 2020 yılında 700’e yakın öğrenci sırası, masa, dolap, 2021 yılında da kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında okullarımızdaki kütüphanelerin ihtiyacı olan raf ve masaların üretimi gerçekleştirdi" dedi.

Nitelikli eleman yetiştirmek istediklerine de dikkat çeken Açıkyörük, bu kapsamda okulda her türlü çalışmanın uygulamalı olarak sürdüğünü kaydetti.

Öğrencilerden Umut Mehmet Tezcan ise "3 senedir bu okuldayım, 11. sınıfım mobilya bölümünde okuyorum. Okulumdan memnunum, hem çalışıyoruz hem başka okullara faydamız oluyor. Kitaplıklar yapıyoruz, masalar yapıyoruz, oturaklar yapıyoruz. Bu arada hem işimizi öğreniyoruz, hem de diğer okullara faydamız oluyor. Bir güzelliği de ileride çok faydası olacak bize bu işin" diye konuştu.

Okullara malzeme ürettiklerini dile getiren diğer öğrenciler de, ihtiyaç duyulan her türlü ürünü üretme kapasitelerinin olduğunu ifade etti.