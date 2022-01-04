Eyüpsultan’da Aile Akademisi’nde 3 bin 500 kişi eğitim aldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından başlatılan Aile Akademisi eğitimleri yoğun bir katılımla devam ediyor. Eyüpsultan’da yaşayan her yaştan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği eğitimlerin bazıları yüz yüze, bazıları ise online olarak sürdürülüyor. Bu arada eğitimler uzman eğitmenler ve psikologlar eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak yüz yüze ve online gerçekleştirilen eğitimlere yaklaşık 3 bin 500 kişi katıldı. İsteyen vatandaşlar yüz yüze eğitimlere katılırken, diğerleri de online eğitim alabiliyor. Bu eğitimlerin bazılarına ebeveynler çocuklarıyla birlikte katılabiliyor. Eğitimlerde, yapılan protokoller kapsamında Eyüpsultan Müftülüğü ve özel üniversiteler ile ortaklaşa çalışmalar da düzenleniyor.

Yapılan yüz yüze eğitimler

Siyer, Tefsir, İlmihal, Kuran-ı Kerim, 18-25 yaş arası Düşün Konuş Atölyesi, Masal Atölyesi, Drama Diyarı Atölyesi, Yetişkin Kil İle Sanat Terapi Atölyesi, Kil İle Sanat Terapi Atölyesi (Ebeveyn-Çocuk), Hareket Ve Dans Terapi Atölyesi (Yetişkin), İçsel Huzur Psiko-Eğitim Atölyesi(Eft,Nefes Ve Meditasyon), Grup Terapi Etkinlikleri Atölyesi(Ebeveyn-Çocuk), Akıl Oyunları Atölyesi (Ebeveyn-Çocuk), Makrome Atölyesi(Ebeveyn-Çocuk), Mutfak Atölyesi(Ebeveyn-Çocuk), 11 - 14 yaş arası Felsefe Atölyesi ve Hat Kursu

Online Eğitimler

Enneagram Eğitim Programı (I. Aşama), Enneagram Eğitim Programı(Iı. Aşama), 7-10 Yaş Değerler Eğitimi, 11-14 Yaş Değerler Eğitimi, Enneagram Eğitim Programı (Iıı. Aşama), Kuran-ı Kerim, Tefsir, İlmihal, Siyer, Evlilik Okulu, Gebelik Okulu, Psikoloji Seminerleri, Tasavvuf Okumaları, Masal Atölyesi ve 11 - 14 yaş arası Öncü Şahsiyetler Atölyesi