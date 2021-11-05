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Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı başladı

Tarih boyunca kitapla, kültürle beslenen Eyüpsultan’da, özellikle çocuklara okumayı sevdirecek, onları kitap okumaya teşvik edecek, çocuklara ve eğitime büyük katkı sağlayacak Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı başladı. Fuarın açılışı için Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi’nde bir tören düzenlendi.

Eğitim 05.11.2021, 15:19
Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı başladı

Tarih boyunca kitapla, kültürle beslenen Eyüpsultan’da, özellikle çocuklara okumayı sevdirecek, onları kitap okumaya teşvik edecek, çocuklara ve eğitime büyük katkı sağlayacak Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı başladı. Fuarın açılışı için Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi’nde bir tören düzenlendi.

Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı başladı. Fuarın açılışı için Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi’nde bir tören düzenlendi. Törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte onur konuğu olarak çağdaş çocuk edebiyatının önde gelen isimlerinden yazar Mustafa Ruhi Şirin, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İlçe Emniyet Müdürü Levent Türkmen, İlçe Milli Eğitim Alper Asım Özer, muhtarlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Çocuklarımız için 10 bin adet 15 TL’lik alışveriş fişi hazırladık”

Törende kürsüye gelerek bir konuşma yapan Başkan Deniz Köken: “Yaklaşık 70 bin öğrencinin eğitim gördüğü bir ilçeyiz. Bizim nüfusumuzun dörtte biri 18 yaşın altında. O yüzden hem spor tesisleriyle hem kütüphanelerle öğrencilerimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Fuara 10 bin çocuğun gelmesini bekliyoruz. Çocuklarımız için 10 bin adet 15 TL’lik alışveriş fişi hazırladık. Bu 10 günlük süreçte çocuklarımız hem stantlardaki kitaplarla hem de yazarlarımızla buluşacaklar. Böylelikle okuma bayramını buradan başlatmış oluyoruz. Katılımınız için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Çocuk ve kitaba yapılan yatırım geleceğe yapılan en güzel yatırımdır”

Milletvekili Hasan Turan: “Bu günün kahramanı kıymetli çocuklar hepinizi saygıyla selamlıyorum” sözleriyle başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Belediye Başkanımızı ve ekibini böyle anlamlı fuara ev sahipliği yaptıkları için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Fuar deyince aklımıza en çok yetişkinler gelir. İlk defa çocuklarla ilgili bir fuara katılmaktan büyük mutluluk duydum, büyük onur duydum. İçimizdeki çocukluk adeta harekete geçti, ortaya çıktı. Çocuk ve kitaba yapılan yatırım bir ülke için geleceğe yapılacak en güzel yatırımdır. Çocuk hiç kayıt yapılmamış bir zihne sahip. Çocuklara iyi şeyleri kaydederseniz iyi bir toplum, iyi bir gelecek inşa ederseniz” ifadelerini kullandı.

Törende Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ise: “Çocuk kitapları fuarına gelince ben de çocukluk dönemimi hatırladı. Bir köylü çocuğu olarak 15 günde bir gelen gezici kütüphaneyi beklerdik. Bütün arkadaşlarıma kitap aldırıyordum ve o kitapların hepsini okumaya çalışıyordum. Şimdiki çocukların 15 gün beklemesine gerek yok. Kitaplar ayaklarına geliyor. Okuyacağız, okumaya devam edeceğiz. Her okulumuzda kütüphane açılıyor. Sadece, elektronik ortamlarda yazılan yüzeysel bilgilerden gerçek kitaplara, gerçek bilgiye geçişin bir yolunu bulalım” şeklinde konuştu.

Edebiyatçı Mustafa Ruhi Şirin ise yaptığı konuşmada: “İstanbul’un manevi iklimlerinden birindeyiz. Eyüp Sultan Hazretleri’nin iklimindeyiz. Bugün Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı’ndayız. Fuarlarda asıl konuşan kitaplar olmalı. Kültür fuarcılığı hayalinin gerçekleşmesi elbette çok değerli. Okullardan öğrencilerin gelmesi de çok değerli. Yapılacak bu tür kültürel etkinlikler sayesinde, popüler kültürün kuşatmasına karşı, Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı içinde Edebiyatsız, Türkçesiz kitaplardan çocuklarımızı korumalıyız” dedi.

10 gün boyunca açık kalacak

Fuar 5 - 14 Kasım tarihleri arasında 10 gün boyunca açık olacak. Birçok etkinliğin gerçekleşeceği fuar saat 09:00 - 20:00 arasında gezilebilecek.

69 yayınevi 47 yazar katılıyor

Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı’nda birbirinden seçkin 69 yayınevi yer alacak, 47 yazar katılım sağlayacak. Yine fuar kapsamında okur-yazar buluşması, okul söyleşileri gibi çeşitli etkinlikler, birçok konferans ve söyleşi yer alacaktır. Ayrıca yazarlarla imza günleri yapılacaktır. Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı, okuyucunun istediği kitaba daha kolay ve daha ucuza ulaşmasını; kitaba olan ilgiyi artırarak okuyucu sayısını artırmayı; dağıtılan kitap kumbarasıyla çocukların kitap almasını sağlayarak birikimlerini olumlu yönde harcamalarına ve kendi kişisel kütüphanelerini oluşturmalarına yardımcı olmayı; ders kitabı dışında kitaba ulaşamayan öğrencileri kitapla buluşturmayı; Eyüpsultan’ın tanıtımına ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

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