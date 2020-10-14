Evde eğitim ile meslek edinmenin en kısa yolu

Korona virüs pandemisi ile birlikte milyonlarca çalışan evlerine hapsoldu. Uzmanlar evde verimli zaman geçirmenin, evden eğitimin en kısa yolu konusunda bilgilendirme yaptılar

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ‘pandemi’ olarak tanımlanan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle okullar tatil edildi ve çoğu şirket çalışanlarına ya izin verdi ya da evden çalışma modeli uygulamaya başladı.

İzinli olanlar yoğun bilgi dezenformasyonu altındaki sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek zaman geçirdi. Bu da gelecek kaygısı, stres ve bunalıma sebep oldu.

Bilginet Akademi Kurucu ve Genel Müdürü Mustafa Yelbey, "Covid-19 insanoğlunun mücadele ettiği ilk salgın değil. Elbette bir süre sonra ya tedavi bulunacak ya da bununla bir süre daha yaşamaya devam edeceğiz nihayetinde ise salgın kabusu son bulacak. Bu zor zamanlarda evde kendi karantinamızda yaşarken, hem ruh sağlımızı muhafaza etmemiz hem de kendimizi geliştirerek geleceğimize yatırım yapmamız önemli" dedi.

Yelbey, bu süreçte zamanın büyük bir kısmını evde geçirenler için önerilerini şu şekilde sıraladı.

Yeni bir meslek edinin

"Şu anki işinizden memnun değilseniz harekete geçin ve hayalinizdeki mutluluğu ve deneyimleri sunabilecek yeni kariyer alanları keşfedin. Salgın öncesinde iş yoğunluğundan belki buna ayıracak zamanınız yoktu. Şimdi müsaitsiniz. Eğer nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız uzaktan eğitim ile sunduğumuz sertifika programlarını inceleyebilirsiniz."

Eğitmenlik becerinizi arttırın

"Bir eğitimciyseniz veya eğitimci olmak istiyorsanız öğrencilerinize ders vermekten daha fazlasını yapmak, yeteneklerini keşfetmek özel olarak ilgilenerek değişim başlatmak ve bu değişimin sonunda da başarı oranlarını arttırmak için mutlaka Öğrenci/Eğitim Koçluğu Eğitimi’ni tamamlamalısınız. 2003 yılından beri Öğrenci Koçluğu yapan Zafer Polat Koyuncu hoca tarafından hazırlanan bu zengin içerikli mesleki eğitimi tamamlayıp sertifikanızı alarak kendinize yeni ve tatminkar bir kariyer yolu çizebilirsiniz."

Robotik ve kodlama öğrenin

"Robotik kodlamayı ve robot yapımını öğrenerek hem yeni bir beceri kazanabilir hem de sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Bu eğitim sayesinde; kodlama, algoritmik düşünme, eleştirel düşünme, üretken düşünme, problem çözme, iletişim, iş birliği, analtilik düşünme, robotik, arduino, 3 boyutlu tasarım, 3 boyutlu yazıcılar, lego We 2.0, Mbot, bulutboard, DNYArduino, joy kart ( makey makey ) yetenek ve yetilerine sahip olacaksınız. Bilginet Akademi’nin robotik ve kodlama eğitimi tamamlayarak alacağınız uluslararası geçerli sertifika ile robotik kodlama eğitmenliği de yapabilirsiniz"

Diğer insanlara rehber olmayı öğrenin

"Yaşam Koçluğu, insanlara rehberlik etmenin en iyi yollarından biridir. Yaşam koçluğu, kişilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaya, zihinlerini berraklaştırmaya ve farkındalık seviyelerini yükseltmeye çalışır. Bu mesleği ve inceliklerini, detaylı eğitim ile işin uzmanından öğrenerek donanım sahibi olabilir ve nihayetinde kendi işinizi kurabilirsiniz."

Beyninizi yeniden programlamayı öğrenin

"İlk bakışta iddialı bir öneri gibi görünse de NLP (Neuro Linguistic Programming) tekniğiyle bunu başarabilmek mümkün. NLP kişilerin düşünce yapısının detaylı biçimde analiz edilmesi ile günlük hayatlarında yaşadıkları sorunlarla ve kalıplaşmış hareket biçimleriyle hangi yöntemleri uygulayarak baş edeceklerini ortaya koyan bir tekniktir. NLP Practitioner ve Master eğitimlerini alarak ve uygulayarak değişimi önce kendinizde başlatıp sonra da donanımınız ve uluslararası geçerli sertifikanızla diğer insanlara da düşünce sistemlerini programlamalarında yardımcı olabilirsiniz."

Yelbey ayrıca Bilginet Akademi sertifikalarının uluslararası geçerli CPD ve Cadcert akreditasyonlu ve İstanbul Ticaret Üniversitesi onaylı olduğunu da dile getirdi.