banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!
Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Avrupa otomobil pazarı yüzde 2,4 daraldı
Avrupa otomobil pazarı yüzde 2,4 daraldı
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı

Evcil hayvan kuaförlüğü sınavına bir kişi girdi, 3 saat sürdü!

Türkiye’de evcil hayvan kuaförlüğünün meslek olarak kabul edilmesinin ardından Mersin’de ilk defa açılan sınava bir kişi başvurarak, 3 saat süreyle uygulamalı sınava girdi. Sınava giren Mete Soyutürk, çift katmanlı bir tüye sahip cins köpeği makasla tıraş edip, tırnak kesimleri ile pedikür yaparak ter dökerken, artık yaptığı işin meslek olarak kabul edilmesinin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Eğitim 17.02.2022, 10:37 17.02.2022, 10:54
Evcil hayvan kuaförlüğü sınavına bir kişi girdi, 3 saat sürdü!

Türkiye’de evcil hayvan kuaförlüğünün meslek olarak kabul edilmesinin ardından Mersin’de ilk defa açılan sınava bir kişi başvurarak, 3 saat süreyle uygulamalı sınava girdi. Sınava giren Mete Soyutürk, çift katmanlı bir tüye sahip cins köpeği makasla tıraş edip, tırnak kesimleri ile pedikür yaparak ter dökerken, artık yaptığı işin meslek olarak kabul edilmesinin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Mersin ve bölgesinde ilk defa evcil hayvan kuaförlüğü kalfalık sınavı açıldı. Sınav için veteriner teknikeri olan aynı zamanda hayvanlar için kuaförlük hizmeti veren Mete Soyutürk dışında başka kimse başvuruda bulunmadı. Başvurusu kabul edilen Soyutürk, güzellik ve saç bakımı hizmetleri alanında uzman öğretmenler Okşan Saylağ Atıcı ile Melek Aksoy gözetiminde tek sınava giren aday oldu. Yaklaşık 3 saat süreyle Almanya ve Polonya ırkı çift katmanlı bir tüye sahip Pomeraninan cinsi köpeğin tıraşını makasla yapıp, tırnaklarını kesti ve pedikür yaptı. Alışılmışın dışında bir sınav olmasının yanı sıra köpeğin sevimliliği de sınava renk kattı. Sınavı başarılı bulunun Soyutürk, severek yaptığı işinin artık resmi olarak meslek kabul edilmesinin kendini çok mutlu ettiğini söyledi.

“Tek adayla sınavımızı gerçekleştirdik”

Evcil hayvan kuaförlüğü sınavını ilk kez yaptıklarını aktaran öğretmenlerden Okşan Saylağ Atıcı, ”Adayımız belirlediği cinsteki köpeğe cinsine uygun olarak tıraşını gerçekleştirdi, 3 saat sürdü sınavımız. Genel bakımını yaptı, kesimini yaptı, tırnak bakımı, kulak temizliğini yaptı, cins hayvanımızın. Alanında yeterli olduğu belirlendi. Tek adayla tek sınav gerçekleşmiş oldu. Eğer ki bu meslek üstüne çalışmak isteyen başka adaylarımız varsa, mesleki eğitim merkezlerinden gerekli bilgiyi alarak sınavlarımıza başvuru yapabilirler. Böylelikle herkes belgeli olarak çalışmış olur. Belgesiz olarak yapıldığında hatalı kesimler yapılabiliyor hayvanlarımıza, zarar verilebiliyor. Her cinsin kendine uygun tıraşı var. Ve uzman kişilerimiz bunu bildiği için daha güzel şekilde yapıyorlar. Bu yüzden herkesin alanında uzmanlaşması gerekiyor" dedi.

“Belgemiz olacağı için çok mutluyuz”

Sınavı başarılı geçen Mete Soyutürk ise "Veteriner teknikeriyim aynı zamanda pet kuaförüyüm. Bizim için umut veren bir olay. Çünkü artık bize mesleğimizin tanındığını gösterdiler. Mutluluk verici bir olay. Bizde ilk sınavımıza girdik. Bugün denetimimiz yapıldı, sınavımızı olduk. Köpeğimiz ’pomeranian’, menşei Almanya ve Polonya, çift katmanlı bir tüye sahip, genelde 28 santimetreye kadar uzayabiliyor. 1.5 ila 3 kilo arasında değişebiliyor. Makine tıraşı olmaması gereken ırklardan bir tanesi de ’pom’ dediğimiz köpeklerimizdir. Biz, öncelikle köpeğimizi yıkıyoruz, yıkadıktan sonra kuruma işlemi, kulak temizliği, göz temizliği, ağız bakımı, tırnak kesimi ve pedikür, genital bölge temizliği ve makas tıraşımızı yapıyoruz. Ortalama 3 saat gibi bir süremiz oluyor. Çünkü onları stres altına sokmak istemiyoruz, makas tıraşı genelde 3 saat sürüyor. Kedi köpek dışında tavşan tıraş ettik. Genelde kedi köpekten vakit bulamıyoruz, teklifleri zaten değerlendiremiyoruz. Meslek ucu açık, öğrenmeye ve devamlı yenilikleri takip etmek gerektiriyor. Bir de köpeğimizin anatomisi, tüy yapısı, genel bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Her makas tutan da pet kuaförü olabileceği bir şeye kanmaması gerekiyor. Zor bir meslek ama en eğlenceli mesleklerden bir tanesi. Artık devletimiz kalfalık, ustalık, usta öğreticilik alanlarını açtı bize. Bizde işte sırasıyla kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgesi için sınavlara giriyoruz. Artık yasal bir şekilde belgemiz olacağı için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

“Böyle bir hizmet meslek olarak yapılmalı”

Sınavda tüy kesimi ve bakımı yapılan Sushi’nin sahibi Fadime Doğan da "Bir başkasının eline Sushi’yi emanet etmek benim için çok zordu. Bütün işlemler boyunca burada Mete beyi izledim. Ama daha sonra fark ettim ki Mete bey gerçekten işini çok seviyor, severek yapıyor. Aynı zamanda hani bunu bir iş olarak görmüyor. Kesinlikle böyle bir hizmet meslek olarak yapılmalı zaten. Daha önce maalesef kötü anılarım da oldu. Herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum" diye konuştu.

#sınav #3 saat #kuaför #EVCİL HAYVAN
Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Gençlerbirliği 24 30
13. Manisa Futbol Kulübü 23 29
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14