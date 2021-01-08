banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Mücevher ihracatı düştü
Mücevher ihracatı düştü
Dolar ve Euro'da son durum ne?
Dolar ve Euro'da son durum ne?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

eTwinning Türkiye, Azerbaycan ile ortak proje geliştirdi

eTwinning Türkiye, Oyunun Eğitici Gücü isimli projesi Azerbaycan ile birlikte hayata geçirdi.

Eğitim 08.01.2021, 11:38
4
eTwinning Türkiye, Azerbaycan ile ortak proje geliştirdi

eTwinning Türkiye, Oyunun Eğitici Gücü isimli projesi Azerbaycan ile birlikte hayata geçirdi.

Pandemi nedeniyle eğitimin uzaktan devam etmesiyle uzaktan eğitimde müfredatı çocuklar için daha eğlenceli hale getirmeye çalışan eTwinning Türkiye, geliştirdiği yeni projesi olan Oyunun Eğitici Gücü’ne paydaş olarak Azerbaycan’ı seçti. Türkiye’den 10, Azerbaycan’dan 8 öğretmenin oluşturduğu kurul ile ortak kararlar alınarak aynı web2.0 araçları, atölye çalışmaları, kodlama çalışmaları yapılarak 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek ve bunları çocuklara kazandırmak için çalışmalar yapıldı.

“İki devlet bir millet olarak aynı projede yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Mardin’in Artuklu ilçesi Elifana Mehmet Konuş İlkokulunda görevli öğretmenlik yapan ve aynı zamanda Oyunun Eğitici Gücü Projesinin Mardin ortağı Nevin Kardaş, bu yıl uzaktan eğitim sürecinde Azerbaycan ile olan ortak projede aynı dili konuşuyor olmalarının verdiği rahatlığı, iki devlet ve tek millet olarak bu projede yer almalarından mutlu olduklarını söyledi. Kardaş, “Pandemi süreci ile başlayan uzaktan eğitimimize yeni bir soluk getiren Oyunun Eğitici Gücü Projesi bir Azerbaycan ve Türkiye ortak projesidir. Siz de biliyorsunuz ki eTwinning Türkiye bu sene özellikle Azerbaycan ortaklı projelere önem vermeye başladı. Hem kardeş ülkemiz hem de dil sorunu iletişim sorunu yaşamadan ortaklaşabildiğimiz bir ülke. Zaten ortak sloganımızda şu ‘İki devlet tek millet’ dediğimiz kardeşlerimiz. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ve web2.0 araçlarıyla biz bu kardeşlerimizle eğitimimize devam ediyoruz” dedi.

“Dijitalleşen dünyada Türk eğitim sistemine nefes olmaya çalışıyoruz”

Dijitalleşen dünya da Türk eğitim sistemine nefes olmaya çalıştıklarını aktaran Kardaş, “21. yüzyıl becerilerini kazandırmaya çalışıyoruz öğrencilerimize. Oyunun eğitici gücü kuruculuğunu Diyarbakır’dan Orhan Kılıç, Azerbaycan’dan Natavan Mustafazade’nin yaptığı bir proje. Bir eTwinning projesidir bahsettiğimiz. Türkiyeden 10, Azerbaycan’dan 8 eğitimcinin katıldığı eTwinning projesidir. Bu projemizle 2 ülkenin öğretmenleri işbirliği içerisinde ortaklaştığımız projenin etkinlikleri, aktiviteleri, atölye çalışmalarını web2.0 araçlarıyla hazırladığımız etkinliklerimizi oyunlarımızı birbirimizle paylaşarak ve danışarak projemizi kurduk” diye konuştu.

“Uzaktan eğitimle birbirimize bu şekilde destek oluyoruz”

Uzaktan eğitimle birbirlerine bu şekilde destek olduklarını ifade eden Kardaş, “Biz bu oyunun eğitici gücü projesiyle puzzle tasarladık. Balonlu roket araba tasarladık. Hikaye yazma ve animasyon hazırlama gibi çalışmalarımız var. Kodlama çalışmaları yürüttük. Bu çalışmalarla müfredatımızı daha eğlenceli ve zevkli bir hale getirmeye çalıştık. Bu projede yer almaktan büyük gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Eğitimi oyunlaştırarak daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyoruz”

eTwinning projelerinde aktif olan öğretmen Tarana Hidayetova ise “2020-2021 yılında katıldığım projelerden biri Oyunun Eğitici Gücü Projesidir. Bu proje Azerbaycan Türkiye kardeşliği arasında kurulan bir projedir. Azerbaycan’dan bu proje Bakü şehri 32 numaralı tam ortaokulu sınıf öğretmeni değerli dostumuz Natavan Mustafazade ve Türkiye’den Orhan Kılıç’ın koordinatörlüğünde kuruldu. Eğitimi oyunlaştırarak ve web2.0 araçlarıyla daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Pandemi sürecinde çocuklarımıza destek olmayı ve eğitimi keyifli kılmayı diliyoruz. Proje kurucuları ve emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. Umarım sevilen ve beğenilen bir proje olur” dedi.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12