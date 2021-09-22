eTwinning projesi kapsamında 584 öğretmene sertifika verildi

Avrupa’da okul ortaklıklarının kurulması, bilişim ve yabancı dil becerilerinin artırılmasına yönelik eTwinning projesi kapsamında 584 öğretmen ve okul yöneticisine sertifikaları verildi.

Ankara MEB Şura Salonu’nda eTwinning ödül töreni gerçekleştirildi. Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yürütmüş oldukları projelerle Avrupa ve ulusal kalite etiketi almış öğretmenlere bin 15 kalite etiketi ve onları destekleyen okul yöneticilerine 2017 okul levhası, 2020-2021 eğitim öğretim yılında eTwinning okulu unvanı almış olan 116 okula eTwinning Okulu Ödülü takdim etti.

“Ankara’yı eğitimin de başkenti yapacağımıza inanıyorum”

Pandemi sürecinde eTwinning gibi geniş kapsamlı bir projeye imza atılmasından dolayı memnun olduğunu belirten Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, “Daha büyük başarılara imza atmak için ‘Yeterince iyi iyi değildir’ sloganıyla Ankara’yı eğitimin de başkenti yaparak bütün projelerde zirveye taşıyarak bayrağı en üste dikeceğimize inanıyorum. Pandemi gibi yoğun bir süreçte böyle işlere imza atılması mutluluk verici bir olay” dedi.

Ödül törenine Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Çalışkan, eTwinning Ankara İl Koordinatörü Esma Güllü Egin, 584 öğretmen ve okul yöneticisi katıldı.