banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz

’Etüt merkezi’ isteyen gençlere Vali Akbıyık’tan olumlu yanıt

Hakkari’de Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) hazırlanan lisans mezunu öğrenciler, ’etüt merkezi’ talebiyle Vali İdris Akbıyık’la görüştü. Akbıyık, gençlere 2 ayrı etüt merkezi sözü verdi.

Eğitim 07.04.2021, 13:25
1
’Etüt merkezi’ isteyen gençlere Vali Akbıyık’tan olumlu yanıt

Hakkari’de Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) hazırlanan lisans mezunu öğrenciler, ’etüt merkezi’ talebiyle Vali İdris Akbıyık’la görüştü. Akbıyık, gençlere 2 ayrı etüt merkezi sözü verdi.

Hakkari’de KPSS’ye hazırlanan lisans mezunu öğrenciler, ’etüt merkezi’ kurulması talebiyle Vali Akbıyık’la görüştü. Gençleri dinleyen Vali İdris Akbıyık, kente iki etüt merkezi kurulacağını söyledi.

Valiyle görüşen gruptan Hikmet Ertunç, "Vali Bey bize 2 derslik olan Prof. Dr. İlhan Varank Sınavlara Hazırlık Çalışma Merkezi ile AKM’nin hemen bitişiğindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne ait Eğitim Uygulama Okulunu tahsis edecekleri sözünü verdi. Bizler de Valimiz İdris Akbıyık’a hem bizi dinlediği için hem de bize etüt merkezi tahsis edeceği için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Muhammed Demir ise, "Vali Bey bize iki yer tahsis etti. En geç bir hafta içinde öğrencilere tahsis edilecek. Yetkililere tekrardan teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
17°
az bulutlu