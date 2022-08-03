“Etkili Hutbe Sunumu Yarışması” 6. Bölge Finali yapıldı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen “Etkili Hutbe Sunumu Yarışması” 6. Bölge Finali Kırklareli’nde yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde “Etkili Hutbe Sunumu Yarışması” 6. Bölge Finali Kırklareli’nde yapıldı. Hızırbey Camisi’nde düzenlenen yarışmaya Yalova, Edirne, Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Bursa, Kütahya ve Kırklareli’nden cami imam hatip ve müezzinleri en güzel hutbeyi okumak için kıyasıya yarıştı. Komisyonun değerlendirmesi sonucunda Bursa’dan katılan Mesut Öztürk birinci, Kocaeli’den Furkan Demirci ikinci, Sakarya’dan Ahmet Furkan Polat üçüncü oldu.

Din görevlileri ve vatandaşlar tarafından izlenen Etkili Hutbe Sunumu Yarışması 6. Bölge Finali, ödül takdiminin ardından sona erdi.

Öte yandan, yarışmada dereceye giren cami imam hatip ve müezzinler Türkiye finaline katılacak.