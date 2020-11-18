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ESOGÜ’de Yazılım Mühendisliği Bölümü açılıyor

Gelişimini hızla sürdüren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’nde açılacak bölümlere bir yenisi daha eklendi.

Eğitim 18.11.2020, 16:21
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ESOGÜ’de Yazılım Mühendisliği Bölümü açılıyor

Gelişimini hızla sürdüren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’nde açılacak bölümlere bir yenisi daha eklendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun uygun bulmasının ardından ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde Yazılım Mühendisliği Bölümü ve Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı açılması kararlaştırıldı. Konuyla ilgili açıklamada, "Teknolojinin günümüzde geldiği noktada yazılım mühendisleri, hayatımızın pek çok alanına giren bilgisayarlar ve akıllı cihazlarda kullanılan yazılımların tasarımı, programlanması, işletilmesi ve iyileştirilmesinde görev almaktadır. Bu nedenle Yazılım Mühendisliği günümüzün ve geleceğin önemli meslekleri arasında gösterilmektedir." denildi.
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