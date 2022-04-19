ESOGÜ’de Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin (ESOGÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı bünyesinde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı açılması yönündeki teklifi Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandı.

ESOGÜ Hukuk Fakültesinin akademik kadroları ile işbirliği içinde eğitim-öğretime başlayacak olan Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı çerçevesinde bu alanda uzmanlaşmak, derinleşmek isteyen akademisyenlere ve hukukçulara uygulamadaki gelişmelere uyum sağlayan ve özel hukukun çalışma hayatındaki etkin rolünü dikkate alan zengin bir program içeriği sunulması hedefleniyor. Yeni açılan yüksek lisans programı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin bilimsel araştırmaya dayalı bilgi ve deneyiminin daha güçlü hale gelmesi, yürütülecek akademik faaliyetler ve üretilecek tez çalışmaları ile veri tabanlarının güçlenmesi öngörülüyor.