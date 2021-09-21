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ESOGÜ’de 88 ülkeden bin 456 yabancı öğrenci öğrenim görüyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) lisans, ön lisans ve lisansüstü olmak üzere 88 ülkeden toplamda bin 456 yabancı öğrenci öğrenim görüyor.

Eğitim 21.09.2021, 11:53
ESOGÜ’de 88 ülkeden bin 456 yabancı öğrenci öğrenim görüyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) lisans, ön lisans ve lisansüstü olmak üzere 88 ülkeden toplamda bin 456 yabancı öğrenci öğrenim görüyor.

ESOGÜ, örgün eğitimde yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği yükseköğretim kurumlarından biri olmaya devam ediyor. Her yıl çeşitli ülkelerden gelen yabancı öğrenciler, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bölümleri başta olmak üzere çeşitli bölümlerde öğrenim görme imkânı buluyor. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibarıyla ESOGÜ bünyesinde 303’ü lisansüstü olmak üzere toplamda bin 456 yabancı öğrenci öğrenim görüyor. ESOGÜ’yü tercih edenler arasında en çok Türkmenistan, Azerbaycan ve Suriye’den gelen öğrenciler bulunuyor.

“En çok tercih edilen fakültemiz Mühendislik ve Mimarlık”

Yabancı öğrencilerin en fazla tercih ettiği fakültenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olduğunu kaydeden ESOGÜ Rektörü Pro. Dr. Kemal Şenocak, “Yabancı öğrenci popülasyonumuzu çoğunlukla Asya, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen öğrenciler oluşturmaktadır. Üniversitemizde 88 ülkeden lisans ve ön lisans eğitimi için bin 153 öğrenci öğrenim görmektedir. En fazla Türkmenistan, Azerbaycan ve Suriye’den öğrenci gelmekte. En çok tercih edilen Fakültemiz Mühendislik ve Mimarlık. Mimarlık Mühendislik Fakültesi’ni, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Tıp Fakültesi takip ediyor. Enstitülerimizde 303 öğrenci lisansüstü eğitim görmektedir. Şu an itibariyle toplamda bin 456 yabancı uyruklu öğrenciye sahibiz” dedi.

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