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ESOGÜ arabuluculuk eğitimleri konusunda yetkilendirilen ilk eğitim kurumu oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin (ESOGÜ) sigorta hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi hakkındaki izin talebi Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından onaylandı.

Eğitim 28.07.2021, 12:25
ESOGÜ arabuluculuk eğitimleri konusunda yetkilendirilen ilk eğitim kurumu oldu
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin (ESOGÜ) sigorta hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi hakkındaki izin talebi Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından onaylandı.

Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın 16 Temmuz 2021 tarihli Kararı uyarınca ESOGÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı, sigorta hukukunda uzman arabuluculuk eğitimleri için 12 Mart 2024 tarihine kadar yetkilendirildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin sigorta hukukunda uzman arabuluculuk eğitimleri hakkında yetkilendirilen ilk eğitim kurumu olduğu, eğitimlerin ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi ile ESOGÜ Hukuk Fakültesinin iş birliğinde yürütüleceği belirtildi.
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