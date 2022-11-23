Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstri Verimlilik Kulübü'nden STARTUP’22 etkinliği

Kulüp üyelerini çeşitli sektörlerde kendini kanıtlamış firma ve isimleri bir ortamda buluşturarak üyelerine lisans bilgilerinin yanı sıra iş tecrübesi, staj, teknik bilgi ve kişisel gelişim sağlama imkanları sunarken, aynı zamanda üyelerinin sosyal etkinliklerini maksimum düzeye çıkarıp teknik bilgilerinin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerini de sağlayarak iş dünyasına hazır bir hale getirebilmek misyonuyla hareket eden Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstri Verimlilik Kulübü, öğrencilerin gelişimi ve mezuniyet sonrasında çalışma hayatına adaptasyonunu sağlamak adına önemli çalışmalara imza atıyor.

Kulüp, önümüzdeki 26-27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan ve sektöründe önemli başarılar elde etmiş sektör temsilcilerinin de katılacağı STARTUP’22 etkinliğine herkesi davet ediyor...