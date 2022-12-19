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Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstri Verimlilik Kulübü'nden İnteraktif İnsan Kaynakları Semineri
Geçmişte yaptıkları örnek faaliyetlerle adından övgüyle söz ettirmeyi başaran Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstri Verimlilik Kulübü, 25 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan İnteraktif İnsan Kaynakları Semineri için kolları sıvadı. İnteraktif İnsan Kaynakları Semineri (İİKS), öğrencilere kariyer planlarını yapmaları, iş dünyasını daha yakından tanımaları, değişen ve gelişen iş dünyasında insan faktörünün öneminin vurgulanması, CV hazırlama ve iş başvuru süreçleri alanlarında bilgi sahibi olmaları amaçlıyor.
Eğitim 19.12.2022, 14:41
Bu yıl 12'incisi düzenlenecek olan ve "Cv hazırlanmanın önemli noktalarını, büyük şirketlerin işe alım süreçlerini ve mülakat simülasyonlarını" mercek altına alıyor. Kariyerinizdeki kilit sorulara anahtar İİKS! başığıyla dikkat çeken etkinliğe alanında uzman bir çok yetkili katılacak.