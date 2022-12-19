Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstri Verimlilik Kulübü'nden İnteraktif İnsan Kaynakları Semineri

Bu yıl 12'incisi düzenlenecek olan ve "Cv hazırlanmanın önemli noktalarını, büyük şirketlerin işe alım süreçlerini ve mülakat simülasyonlarını" mercek altına alıyor. Kariyerinizdeki kilit sorulara anahtar İİKS! başığıyla dikkat çeken etkinliğe alanında uzman bir çok yetkili katılacak.