Eski bakanın isminin verildiği ilkokul açıldı

Gaziantep’te Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Mustafa Yılmaz’ın isminin verdiği ilkokulun açılış kurdelesini kent protokolü ve öğrenciler kesti.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi’nde Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Mustafa Yılmaz’ın adına yapılan Mustafa Yılmaz İlkokulu’nun açılış programı düzenlendi. Gaziantep Valiliği tarafından düzenlenen törene eski Bakan ve CHP Milletvekili Mustafa Yılmaz, Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ ve CHP İl Başkanı Neşet Uçar’ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen program İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın duasıyla başladı. Duanın ardından kurdele kesimine geçilirken protokol üyeleri kurdeleyi öğrencilerle birlikte kesti.

Açılıştan isminin bir okula verilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Mustafa Yılmaz, kararı alan yetkililere teşekkür etti.

Vali Gül ise açılışta Bakan Yılmaz’a Gaziantep’e bıraktığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

Açılışın ardından Vali Gül beraberindeki heyetle birlikte Bakan Yılmaz’a isminin verildiği okulu gezdirdi. Okul binası gezisi esnasında öğrencilerin hazırladığı tekvando şovunu seyreden protokol heyeti, öğrencilerin resim sergisini gezdi.