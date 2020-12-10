Mudanya Belediyesi’nin internete erişim imkânı olmayan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunmak üzere hayata geçirdiği eşit eğitim ağı projesi başlıyor. Öğrencilerin pandemi sürecinde uzaktan eğitime erişebilmesi için ilçe genelinde ilk etapta 20 farklı noktada ücretsiz internet altyapısı kurulacak.

Mudanya Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan uzaktan eğitim kararı gereği, bilgisayar ve internete erişimi olmayan öğrenciler için açtığı online eğitim sınıflarının sayısını artırırken, yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Mudanya’da Eşit Eğitim Ağı projesi başlıyor. Öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmesi için ilçe genelindeki ücretsiz internet ağını artıran Mudanya Belediyesi, ilk etapta Şükrüçavuş, Halitpaşa, Ömerbey, Mütareke, Hasanbey, Güzelyalı ve Tirilye’de 20 farklı noktada bulunan parklarda kurulum yapacak.

Mudanya’da öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için eğitimde fırsat eşitliği sağladıklarının altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “İlçemiz genelinde parklarda kurulumu yapılacak olan internet alt yapısı kapsamında öğrencilerimiz telefon, tablet veya bilgisayarlarının wifi seçeneğinden ‘Eşit Eğitim Ağı’na bağlanıp, internet hizmetinden ücretsiz yararlanabilecekler. İlçemizde mevcutta bulunan verici sayısını artırıp internet ağını da güçlendirerek daha fazla mahallemizde yaygınlaştıracağız. Mahallelerimizin yanı sıra 36 köyümüzü de eşit eğitim ağımıza dahil edeceğiz, böylelikle aile bütçesine katkıda bulunacağız” diye konuştu.