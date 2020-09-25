Eşine özel kadro ilanı yayımlayan Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevi sonlandırıldı

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevinin disiplin cezası nedeniyle kanunen sonlandığını bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlanmıştır. Bugün gerçekleştirilen “Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı”nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlanmıştır" denildi.

Daha önce eşini üniversitede yer alan enstitüde sekreter yapmasıyla gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın Personel Daire Başkanlığı kadrosunda ‘adrese teslim’ ilan açtığı ortaya çıkmıştı. Kriterleri karşılayan ve başvuran tek kişi rektörün eşi Derya Bağ olmuştu.

Yükseköğretim Denetleme Kurulu, eşine özel kadro ilanı yayımlayan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ’ı görevinden uzaklaştırmıştı.