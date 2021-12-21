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Esenler Medya Akademisi final yaptı, genç iletişimciler mezun oldu

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) ve İletişim Platformu iş birliğiyle gerçekleşen Esenler Medya Akademisi final yaptı. “Gazetecilik, Dijital Medya ve TV Haberciliği” alanlarında eğitimler alan çiçeği burnunda iletişimciler, akademinin kendilerine sunduğu staj imkânıyla sektöre adım atıp tecrübe kazanacaklar.

Eğitim 21.12.2021, 16:26
Esenler Medya Akademisi final yaptı, genç iletişimciler mezun oldu

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) ve İletişim Platformu iş birliğiyle gerçekleşen Esenler Medya Akademisi final yaptı. “Gazetecilik, Dijital Medya ve TV Haberciliği” alanlarında eğitimler alan çiçeği burnunda iletişimciler, akademinin kendilerine sunduğu staj imkânıyla sektöre adım atıp tecrübe kazanacaklar.

Esenler Belediyesi tarafından iletişim fakültelerinde eğitim gören gençler, medya sektöründe kariyer yapmak isteyen iletişimciler ve medyaya yönelme hedefi olanlar için düzenlenen “Esenler Medya Akademisi final yaptı. İki ay boyunca TV haberciliği, dijital medya, sinema ve gazetecilik alanlarında eğitim alan gençler, seminer ve uygulama gezileriyle alanında uzman pek çok isimle bir araya geldi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen akademinin final programında ise öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Programa Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, İletişim Platformu Başkanı Yusuf Ziya Çataklı, platform üyeleri, öğrenciler ve akademinin eğitmenleri katıldı.

"Biz iletişim fakültesinde okurken bu imkânlar yoktu"

Programda konuşan Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, “Biz iletişim fakültesinde okurken bu imkânlar yoktu. Üçüncü sınıfta staja başladığımızda ne yapacağımızı bilmezdik. Burası sizlere bir alan tayin etmeniz gerektiğini öğretti. Hangi alanda ilerlemeniz noktasında size yol gösterici oldu. Çünkü bizim alan çok geniş. Çok farklı alanlarda iş yapma imkânınız var. Halkla ilişkiler, radyo-televizyon ve gazetecilik gibi. Cenâb-ı Allah sizi iyi insanlarla bir araya getirsin. Bizim bu programda amacımız da sizleri iyi insanlarla bir araya getirmekti. Bu anlamda İletişim Platformu’na, Yusuf Başkana ve Onur kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Onlar bu işi özveriyle sahiplendiler. Pırlanta gibi hocalarımız buraya gelip sizlerle deneyimlerini paylaştılar. Sabırla bu kursu devam eden öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. Esenler Belediye Başkanımız M. Tevfik Göksu’ya da bizlere bu programları gerçekleştirme imkânı sağladığı için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"İletişim Platformu olarak öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz"

Esenler Medya Akademisi koordinatörlerinden Onur Günaydın ise öğrencilerin azim ve gayretle iki aylık eğitim süreci tamamladıklarını söyleyerek, “8 farklı atölye ve 8 seminerle çok kapsamlı bir eğitim aldınız. Bunların sonunda da bir bitirme ödevi teslim ettiniz. Hüseyin ağabeyimizin dediği gibi eskiden böyle imkânlar yoktu. Bu bağlamda Esenler Belediyesi’ne, Kültür Müdürümüze teşekkür ederiz. İletişim Platformu olarak öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. İşin eğitim bölümü bitti. Şimdi staj bölümü var” ifadelerini kullandı.

"Sektörü yakında tanıdık"

Esenler Medya Akademisi öğrencilerinden Dursine Yaylak, “Esenler Medya Akademisi oldukça keyifliydi. Eğlenebildiğimiz kadar öğrenebildiğimize inanan biri olarak akademide emeği geçenleri ve katılımcıları tebrik ediyorum. Pandemi sonrası iletişime ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda böyle bir akademi ile sektörü tanımaktan memnuniyet duydum” diye konuştu.

Ayşe İpek ise Esenler Medya Akademisi’nde teorik bilgilerin ve uygulamalı derslerin yanı sıra sektöre dair birçok alanda kendisine bakış açısı kazandırdığını belirterek, “Ben henüz iletişim fakültesinde birinci sınıf olduğum için medya sektörü hakkında kulaktan dolma bilgilere sahiptim fakat medya akademisi, alanında uzman kişiler ile tanışmamıza aracı oldu. Ayrıca TRT gibi, Türkiye’nin ilk televizyon kanalını ziyaret ettik. Bu sayede sektöre dair daha realist fikirler edinebildik. Ayrıca medya akademisi sayesinde çok güzel dostluklar edindik. Belki gelecekte aynı alanda çalışacağımız takım arkadaşlarımız ile şimdiden tanıştık. Bize kattığı birikimler için çok teşekkür ederim. Benim için çok verimli bir programdı” şeklinde konuştu.

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