Eşekle Anadolu’yu gezip kitap dağıtıyor

’Eşekli Dostoyevski’ olarak bilinen Ersin Bilge, Tunceli’nin Pülümür ilçesine gelerek öğrencilere kitap hediye etti.

Yaklaşık 30 yıldır Almanya’da yaşayan ve ’Eşekli Dostoyevski’ olarak tanınan Ersin Bilge, eşekle Tunceli’nin Pülümür ilçesindeki okulları ziyaret etti. Bilge, öğrencilere Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitaplar dağıttı. Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurali Özdemir tarafından karşılanan Ersin Bilge, ziyaret ettiği Pülümür Gazi Anadolu Lisesi, Şehit Ayhan Kural Ortaokulu ve Pülümür Dede Korkut İlkokulu öğrencilerine eşekle yola düşme hikayesinden bahsetti.

Eşeğiyle yola düşme hikayesinden bahseden Ersin Bilge, “Kendim Erzincanlıyım. Doğup büyümüş olduğum köy, vadinin içinde bir köydü. O köyde araç gereç anlamında söylüyorum, belli sıkıntılar vardı. Bu ülkemizin genelinde de vardı zaten. Ben de derslerimi, ödevlerimi yapmadığım için o gün bir eksiklikten dolayı öğretmenimle kötü bir mizah oluştu. Öğretmenim neden yapmadın eşek sudan gelene kadar seni döverim dedi. Ben de Anadolu kadını rahmetli anneme dedim ki dersimi yapmadığım için öğretmenim böyle bir cümle kurdu. Annem de git öğretmenine söyle eşek sudan gelmezse ne kadar dayak yiyeceksin. Böyle bir kültür oluştu. Uzun bir hikaye aslında. Ben hayallerinin peşinden koşan biri olarak Avrupa’ya gittim, gördüm. Avrupa’daki çocukların üzerindeki giyim kuşamdan ülkemdeki çocukların da yararlanması amacıyla kendi çabamla, kendi lokmalarımla yola çıktım. Sonradan oradaki dostların lokmasıyla ülkemizin bu çocuklarına bir katkı, bir destek amacıyla yola düştüm. Bugün de burada Kerpen Alevi Kültür Merkezi’nin lokmasını çocuklarla paylaşmaya geldim. Ben bu çocukların özellikle bu ülkenin kalkınması için okuyup bilim adamı olmalarını çok istiyorum. Bu devletin bu çocuklara karşı sorumluluğu olduğu kadar biz bireylerin de bu çocuklara sorumluluğumuz var. Ben bu sorumlulukla yola çıktım, şehir şehir geziyorum” dedi.

Bugüne kadar 6 bin 500 köy çocuğuyla buluştuğunu aktaran Bilge, “Bununla birlikte de 50 üniversiteli öğrenciye ülkemizin farklı şehirlerinde yardım ediyoruz. Trabzon’dan tutun, Karadeniz’in her şehrinden, Artvin’den tutun, Ege’den tutun, Doğu’dan tutun ihtiyaç sahibi üniversiteli öğrencilerimize de her ay dostlarımla birlikte lokmalar dağıtıyoruz. Bu çocukların bu ülkeye daha güzel şeyler kazandırmaları için, örnek olmaları için konsept olarak eşekle okula geldim. Bu okulun etrafında çocuklar da bunu görerek önümüzdeki yıllarda onların da çocuklara ve sonraki nesillere dokunmaları için gayret içerisindeyim. Bu ülkenin çocukları çok güzel şeyler hak ediyorlar. Ben de onun için yollardayım” diye konuştu.

Utku Dursun isimli öğrenci ise, “Bize kitabını verdi ve hediyeler dağıttı. Kendi hikayesini anlattı. Hikayesinden çok etkilendim. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.