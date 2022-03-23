Erzurum’un 3 ilçesinde okullar tatil edildi

Erzurum’un Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerine olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 24.03.2022 Perşembe günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.” denildi.