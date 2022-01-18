Erzurum’un 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Erzurum’da etkili olan kar yağışı sonrası 3 ilçede eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

Yurt genelinde devam eden kar yağışı sonrası birçok ilde eğitime bir gün ara verildi. Erzurum’da da zaman zaman etkili olan kar yağışı sonrası eğitime 1 gün ara verildi. Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle 19.01.2022 Çarşamba günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile personellerimiz idari izinli sayılacaktır. "