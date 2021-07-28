Erzurum’da 40 bin öğrenci telafi eğitiminde

Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlatmış olduğu ‘Telafide Ben de Varım’ programı Erzurum’da yoğun ilgiyle devam ediyor. Şu ana kadar 40 bin öğrencinin başvurduğu telafi eğitimi öğrencilerin kişisel gelişimine büyük katkı sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan sıkıntıları gidermek için telafi eğitimi süreci geçtiğimi ay başlatılmıştı. Telafi eğitimi kapsamında öğrenciler kişisel MEBBİS modülünden istedikleri faaliyeti seçebiliyorlar. Zeka sınıfları ve kodlama sınıflarıyla öğrencilerin kişisel gelişimine büyük katkı sağlayan telafi eğitimlerinde 2 bin 100 öğretmen ise gönüllü olarak görev yapıyor.

Eylül ayında okullar açıldığı zamanda öğrencilerin eksikliklerine göre ‘Telafide Ben de Varım’ programı devam edecek. Faaliyetler okullar başladığında da farklı gün ve saatlerde devam edecek. ‘Telafide Ben de Varım’ programıyla öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif, akademik gelişimlerinin artırılması hedefleniyor.

Erzurum’da “Telafide Ben de Varım”a okullardan en çok başvurulan eğitim ve etkinlikler ise şöyle:

“Geleneksel El Sanatları, Anadolu Çocuk Oyunları, Anadolu Masalları Anlatıcılığı, Bireysel Sporlar (Masa Tenisi, Bisiklet, Yüzme vb.), Çevre gezileri, Doğa Yürüyüşü, Kuran-ı Kerim Öğreniyorum, Drama Etkinliği, Müzik Etkinlikleri (Müzik Dinletileri, Konserler vb.), Enstrüman Eğitimleri (Keman, Gitar, Bağlama, Yan Flüt, Ney, Piyano vb.), Geleneksel El Sanatları, Halk Oyunları, Masal Anlatıcılığı, Oryantiring, Robotik Kodlama, Takım Sporları (Basketbol, Futbol, Voleybol vb.), Zeka Oyunları.”

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği ( SOMİDER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, telafi eğitimlerinin öğrencilerin empati ve etkileşim alanlarında kendilerini geliştirmesi konusunda önemli olduğunu kaydederek, “Burada çok çeşitli psikososyal destek faaliyetlerinin yapıldığı bir okuldayız. Telafi eğitimleri oldukça önemli çünkü öğrencilerin 1.5 yıl evde etkileşim ve sosyal aktivitelerden uzak kaldığını biliyoruz. Özellikle gelişim bağlamında çok farklı etkinlikler yapılıyor. Bunlar çok önemli ve değerli hususlar. Akademik ve eğitim eksiklikleri bir şekilde bertaraf edilebilir ancak çocuğun empati ve etkileşim gibi özelliklerinin de böylesi faaliyetlerde giderilmesi değerli” şeklinde konuştu.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise şu ana kadar 40 bin öğrencinin telafi eğitimine başvurduğunu ifade ederek, “Dinamik bir süreç olacak ve kayıtlarımız sürekli açık olacak. İsteyen öğrencilerimiz yeteneğine göre tüm ilde açtığımız kurslara başvuru yapabilirler. 30 Haziran itibariyle 1780 kurs başvurusu yapıldı ve faaliyetleri onayladık. Yaklaşık 40 bin öğrencimiz ’Telafide Bende Varım’ programına başvurmuş durumda. Bu sayılar değişkenlik gösterebiliyor. Önümüzdeki yılın Ağustos ayına kadar başvurularımız ve eğitimlerimiz devam edecek” dedi.