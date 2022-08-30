Erman Ilıcak Fen Lisesi Sincan’da törenle açıldı

Sincan’da Erman Ilıcak Fen Lisesi açıldı. Geçen sene temelleri atılan Sincan Erman Ilıcak Fen Lisesi yeni eğitim dönemine hazır.

2021 Haziran ayında temelleri atılan ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın “Sincan için çok güzel bir gün. Yapılacak olan Fen Lisesinde nice pırlantalar yetişecek” diyerek müjdelediği Erman Ilıcak Fen Lisesi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın katılımlarıyla törenle açıldı.

“Sincan için çok mutlu bir gün”

Eğitim ve öğretimin önemini her fırsatta vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, mutluluğunu Sincanlılarla paylaşarak, “Çok istediğim bir hizmetti. Sayın Bakanımız ve Bakan Yardımcımızla defalarca görüştük. İlçe Başkanımız, Kaymakamımız dahil herkes seferber oldu. Erman Ilıcak’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sincanımıza hayırlı olsun” dedi.