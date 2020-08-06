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Erdoğan Bayraktar, kurduğu liseyi anlattı

Volt Teknoloji Kolejleri'ni kuran eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, iş arayan değil aranan gençleri mezun edeceklerini söyledi.

Eğitim 06.08.2020, 17:31
2015
Erdoğan Bayraktar, kurduğu liseyi anlattı

Türkiye'nin kalkınmasına destek olmak için eğitim sektöründe önemli bir adım atan Erdoğan Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi ile protokol yaparak teknoloji meslek lisesi açmıştı.

Eski bakan Bayraktar, Volt Teknoloji Kolejleri'nin hedeflerine ve eğitim sistemine ilişkin açıklamalar yaptı.

Dünyanın zor durumda olduğu günlerde bile tüm dünyaya ihracat yapan Türk sanayicilerin olduğuna dikkat çeken Bayraktar, yüksek maaş verip insan bulamayan girişimcilerin gözünün bu okuldan mezun olacak gençlerin üzerinde olacağını söyledi.

İŞ ARAYAN DEĞİL, ARANAN GENÇLER..
"Memleketimizin mesleki ve teknik lise kalitesini yükseltmek istiyoruz." diyen Erdoğan Bayraktar, "Gayretimiz öğrencilerimizin okulumuzdan iş arayan değil aranan gençler olarak mezun olmaları" şeklinde konuştu.

"KİMSE YAPAMAZSA BEN YAPARIM DEME CESARETİNİ ÖĞRETİYORUZ"

"Nasıl bir eğitim veriyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Erdoğan Bayraktar, şöyle konuştu: "Okulumuzda eğitimin ruhu köy enstitülerinin ruhudur. Yani gençlerimize bütüncül bilginin yanı sıra milli ruhla harmanlanmış bir özgüven de kazandırıyoruz. Katiyyen “gençler havâi” deyip geçmemek lâzım. Sovyetler uzaya roket gönderdiğinde “NASA varken bize mi düşer?”, demeden bir “Bandırma Füze Kulübü” kurmuş liseli gençlerimizi yazıyor tarihimiz. Üstelik bu gençler daha 60’lı yılların şartlarında Sovyetler ve ABD’nin ardından 5 kilometre yüksekliğe kadar füze göndermişler. Millî rûh, teşebbüs, cesâret, gayret ve bilgi olduktan sonra yine milletimiz zor dememiş uçak yapmış, olmaz dememiş, devrim arabaları yapmış.

İşte biz gençlerimiz de milletimiz de yapmış, yine yapar diyoruz. Gençlerimize de 'kimse yoksa ben varım, kimse yapmazsa ben yaparım' deme cesâretini öğretiyoruz."

İNGİLİZCE VE ALMANCA İMKANI

Erdoğan Bayraktar, Volt Teknoloji Kolejleri'ne ilişkin yaptığı açıklamalara şöyle devam etti:

"Bu veçhile hem Türkçe’nin güzel kullanımı hem de yabancı dil öğretimine büyük ehemmiyet atfediyoruz. Okulumuzda yabancı dil olarak İngilizce’nin yanı sıra Almanca imkânı da bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz derslerini pandemi sürecine uygun sınıflarda görmekte olup sınıflarımız en fazla 24 kişiliktir.

Okulumuzda 3 laboratuvar, 9 teknik laboratuvar, 10 atölye, 37 derslik, 1 görsel sanatlar dersliği ile bir de dev kütüphânemiz var.

 

KAPALI SPOR SALONU

Sporu da ihmâl etmedik. Atakent yerleşkemizde sağlam kafa sağlam bedende bulunur anlayışıyla milletlerarası ölçülerde bir spor salonu yaptık.

STAJ İMKANI

'İş en iyi yerinde öğrenilir' anlayışıyla öğrenci ve mezunlarımıza sektörlerinin en önde gelen işletmelerinde staj imkânı sağlamayı da görev biliyoruz.

Yazılımda dışa bağımlılığı da bir mesele olarak görüyoruz. Bu münâsebetle öğrencilerimize açık kaynak kodunu tanıma, öğrenme ve kullanma imkânını da sağlayacağız.

HANGİ BÖLÜMLER VAR

Lisemizde mekatronik, elektrik-elektronik ve inşâât bölümlerimiz mevcût.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

Okulumuz meslek merkezli olduğu kadar üniversiteye hazırlığa da yöneliktir. Özellikle 12’nci sınıfta üniversiteye hazırlığın ağırlığı artırılmaktadır. Yani öğrencilerimiz meslek okuluna geldikleri için üniversiteye hazırlıktan eksik bırakılmayacaklardır.

ÖĞRENCİLER NASIL İŞ BULACAK

Öğrenci ve mezûnlarımız sektörlerinin önde gelen işletmeleriyle yaptığımız işbirlikleri sâyesinde staj ve istihdâm imkânına sâhiptirler. Bununla birlikte gerek eğitimimizin yüksekliği gerekse de ülkemizdeki ihtiyâcın büyüklüğü dolayısıyla kendilerinin hiçbir zamân iş bulma derdi yaşamayacaklarını düşünüyorum.

Yine Europass belgesi ile mezûnlarımız sâdece Türkiye’de değil, Avrupa ülkelerinde de iş imkânı sâhibi olmaktadırlar.

EĞİTİM ÜCRETİ YOK

Bilakis hiçbir eğitim ücreti talep etmiyoruz. Teknik liselere kaydolan her öğrencinin Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında akdedilen protokol kapsamında devlet desteğine tâbi olması, ücretlendirmeye ihtiyaç bırakmıyor. Fakat ister istemez kitâp, yemek ve kıyafetler için bir rakam talep etmek durumunda kalıyoruz.

www.voltteknolojikolejleri.com sitemizden iletişim bilgilerimizi edinirlerse ilgili arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaklardır."

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