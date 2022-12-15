“Engelsiz Üniversite Ödülleri” için başvurular 2 Ocak’ta başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “Engelsiz Üniversite Ödülleri”ne başvurular 2 Ocak-17 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Üniversite kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların tespiti, başarılı bulunanların ödüllendirilmesi ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla verilen ödüller, “Engelsiz Üniversite Bayrakları” ve “Engelsiz Programı Nişanı” olmak üzere iki kategoride sahiplerini bulacak. YÖK’ün “Engelsiz Erişim” ve “Engelsiz Eğitim” temalarıyla yaptığı çalışmalar çerçevesinde düzenlediği “Engelsiz Üniversite Ödülleri”ne başvurular 2 Ocak-17 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2022-2023 eğitim yılı için Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri kategorisi çerçevesinde “Mekanda Erişilebilirlik” Turuncu Bayrak, “Eğitimde Erişilebilirlik” Yeşil Bayrak ve “Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik” Mavi Bayrak olarak başarılı bulunan üniversitelere verilecek. Engelsiz Program Nişanı kategorisindeki ödül ise programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına verilecek.

Ödüle talip olan üniversiteler başvurularını yoksis.yok.gov.tr internet adresinde bulunan “Genel İşlemler” altında “Başvuru Onay Değerlendirme Sistemi” (BODSİS) üzerinden “Engelli Birimi Temsilcisi” üzerinden yapabilecek.