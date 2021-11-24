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Engelli öğrencisi, öğretmen olduğunu hissettirdi

Öğretmenlik mesleğinin 21. yılını tamamlayan Reyhan Koçak, evde eğitim verdiği bedensel engelli öğrencisi Rukiye Uslu’nun meslek hayatına farklı bir bakış açısı getirdiğini söyleyerek, “Rukiye ile evde eğitime başlayana kadar meslek hayatımda yeterli olmadığımı anladım. Yani onunla öğretmenliğim tamamlandı diyebilirim” dedi.

Eğitim 24.11.2021, 09:27
Engelli öğrencisi, öğretmen olduğunu hissettirdi

Öğretmenlik mesleğinin 21. yılını tamamlayan Reyhan Koçak, evde eğitim verdiği bedensel engelli öğrencisi Rukiye Uslu’nun meslek hayatına farklı bir bakış açısı getirdiğini söyleyerek, “Rukiye ile evde eğitime başlayana kadar meslek hayatımda yeterli olmadığımı anladım. Yani onunla öğretmenliğim tamamlandı diyebilirim” dedi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Reyhan Koçak, bedensel engeli olduğu için okula gelemeyen Rukiye Uslu’ya (12), evde eğitim veriyor. Reyhan öğretmen, gösterdiği gayret ve çaba ile bedensel engelli öğrencisini hayata bağlıyor. Sorgun ilçesinde Atatürk İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Reyhan Koçak, okuluna yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan bir evde bedensel engelli bir çocuğun bulunduğunu ve özel eğitim gereksinimi olduğunu öğrenince harekete geçti. Koçak önce aile ile daha sonra da Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçerek 6. sınıf öğrencisi Rukiye Uslu’ya evinde eğitim vermeye başladı. Sabah saatlerinde Atatürk İlkokulunda 2. sınıf öğrencilerine eğitim veren Reyhan öğretmen, öğleden sonraları da tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Rukiye Uslu’ya eğitim veriyor. Reyhan öğretmen kısa sürede okuma yazma öğrenen öğrencisine hafta içi her gün Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve din kültürü derslerinde eğitim veriyor.

Bedensel engelli öğrencisi Rukiye Uslu’yu kendi çocuklarından ayırt etmeyen Reyhan öğretmen, öğrencisiyle büyük bir özveri ile ilgilenerek onun sosyal hayatta da mutlu olması için çaba sarf ediyor. Evde aldığı eğitimle okuma ve yazmayı öğrenen Rukiye Uslu da öğretmeninin fedakarlığını unutmayarak onun Öğretmenler Gününü kutlayıp öğretmenine çiçek hediye etti.

21 yıldır öğretmenlik yapan Reyhan Koçak, bedensel engelli öğrencisine verdiği eğitimin öğretmenlik adına kendisine çok değer kattığını söyleyerek, “Rukiye ile evde eğitime başlayana kadar meslek hayatımda yeterli olmadığımı anladım. Evde eğitim verdiğim Rukiye öğretmenlikte bana farklı bir bakış açısı getirdi. Yani onunla öğretmenliğim tamamlandı diyebilirim. Rukiye ile eğitim, bana gerçekten öğretmenlik adına çok şey kattı. Rukiye’ye eğitim vermek için her gün evine geliyorum. Ona Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve din kültürü derslerinde eğitim veriyorum. Rukiye 6. sınıf öğrencisi ama biz onun düzeyine göre çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Öğrencisinin kısa sürede okuma yazma öğrendiğini de belirten Koçak, “Rukiye’nin eğitiminde ilerleme var. Onunla eğitime başladığımızda hiçbir şey bilmiyordu. Şimdi okumayı tamamladık, konuşmasında ilerleme var, kendini ifade etmesinde, her açından ilerleme var. Bizimle birlikte hayata bağlanıyor kendini daha güzel ifade ediyor. Rukiye ile eğitim çok farklı. Onunla kendi çocuğum gibi ilgileniyorum, kendi çocuklarımdan farklı görmüyorum” şeklinde konuştu.

Çocuğunun doğuştan engelli olduğunu dile getiren anne Adalet Uslu ise “Çocuğum 12 yaşında evde özel eğitim alıyor. Hocamızdan çok memnunuz, kızımla da çok iyi anlaşıyorlar. Çocuğuma okuma yazma öğretiyor, ben de hocam sayesinde dinlenme fırsatı buluyorum. Hafta da 5 gün eğitim vermeye geliyor. Eğitimler umduğumuz gibi ilerliyor, kızım çok fazla gelişim gösterdi. Öğretmenimize teşekkür ediyoruz, öğretmenler günü kutlu olsun” ifadelerinde bulundu.

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