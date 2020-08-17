Engelli bireylere 2 dilde KPSS kursu
ENGELLİ BİREYLERE YARDIMCI OLMAK İÇİN HUMMALI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEYEN KURSLARDA İŞARET DİLİ TERCÜMANI HİLAL TONOĞLU, "ÖĞRENCİLERİMİZ BİR KISMI İŞİTME ENGELLİ BİR KISMI DA BEDENSEL ENGELLİDİR. HER ENGEL GRUBUNA YÖNELİK EĞİTİMİMİZ VAR. 11 EKİM'DE SINAVA GİRECEKLER. BU SÜRE ZARFINDA TÜM BRANŞ HOCALARIMIZ TEK TEK GELİYORLAR VE DERSLERİNİ ANLATIYORLAR. BENDE TERCÜMANLIK YAPIYORUM. HOCAMIZ ANLATIYOR BEN ÇEVİRİYORUM. HOCAMIZ BAZEN DAHA SADE VE AYRINTILI BİR ŞEKİLDE ANLATMAK ZORUNDA KALIYOR. BU SINAVDA İNŞALLAH HEPSİ KAZANIR" DEDİ.
Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezinde haftanın 5 günü engelli bireylere ücretsiz olarak Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kursu veriliyor. Derslere alanında uzman öğretmenler girerken işitme engelli bireyler için işaret dili tercümanı dersleri birebir çeviriyor.
Engelli bireylere yönelik E-KPSS kursları tüm hızıyla devam ediyor. İlkadım Halk Eğitim Merkezinde kurslara işaret dili tercümanı ve alanında uzman bir öğretmen birlikte giriyor. Alan öğretmeni dersleri anlatırken işaret dili tercümanı ise birebir çeviri yaparak işitme engelli vatandaşların öğrenmesini sağlıyor. Eğitimler ise dezenfekte edilmiş sınıflarda fiziksel mesafe ve maske kurallarına uygun şekilde veriliyor.
"Hocamız anlatıyor ben çeviriyorum"
Engelli bireylere yardımcı olmak için hummalı bir şekilde çalıştıklarını söyleyen kurslarda işaret dili tercümanı Hilal Tonoğlu, "Öğrencilerimiz bir kısmı işitme engelli bir kısmı da bedensel engellidir. Her engel grubuna yönelik eğitimimiz var. 11 Ekim’de sınava girecekler. Bu süre zarfında tüm branş hocalarımız tek tek geliyorlar ve derslerini anlatıyorlar. Bende tercümanlık yapıyorum. Hocamız anlatıyor ben çeviriyorum. Hocamız bazen daha sade ve ayrıntılı bir şekilde anlatmak zorunda kalıyor. Bu sınavda inşallah hepsi kazanır" dedi.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Bayram Sansür ise "E-KPSS kursunda tarih, coğrafya ve anayasa derslerine giriyorum. Kursumuz ilk olarak işitme engellilere yönelik açıldı. Sonrasında ise bedensel engellilerin de katılımı ile karma eğitim oldu. Tercüman arkadaşım elinde geldiğince bana yardımcı oluyor. Sadeleştirerek anlatmaya çalışıyoruz. Faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bizlere burada daha iyi öğrendiklerini anlatıyorlar" diye konuştu.
Kursa gittiği kuruma memur oldu
İlkadım Halk Merkezinde veri hazırlama kontrol işletmeni olarak görev yapan Fatih Pilge Halk Eğitim Merkezinde ilk olarak Engelli KPSS kursu eğitimi aldı. Sonra girdiği sınavda başarılı olan Pilge aynı merkezde memur oldu. Kursa katıldığı dönemde öğretmenlerin çok ilgili olduğunu ifade eden Pilge, "2018 yılında bu kurslara katıldım. Bu kurslar sayesinde yüksek puan aldım ve halk eğitim merkezine atandım. Engelli kardeşlerime bu kursları öneriyorum. Bedensel olsun, zihinsel olsun her ihtiyaçlarını giderebilir.
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