Enerjinin yıldızları artırıyor

Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında, Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2018 yılında açılan Yüksek Gerilim Sistemleri dalına bu yıl 18 öğrenci daha katıldı.

Elektrik dağıtım sektöründe nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek hedefiyle başlatılan Enerjinin Yıldızları Projesi, Sivas’ta 68 öğrenciye ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüyle; Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) arasında 2018 yılında imzalanan protokolün ardından Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılan Yüksek Gerilim Sistemleri dalına, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 18 öğrenci daha katıldı. Böylece 2018-2021 yılları arasında Sivas’ta ‘yıldızlar kadrosuna giren öğrenci sayısı da 68’e ulaşmış oldu.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, genç meslektaşlarının aralarına katılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Enerjinin Yıldızları Projesi, şirket olarak bizim gözbebeğimiz. Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde proje başlar başlamaz, çocuklarımızın uygulamalı eğitim alabilmeleri için Yüksek Gerilim Sistemleri Laboratuvarı’nı kurarak okulumuzun hizmetine verdik. Proje çerçevesinde Yüksek Gerilim Sistemleri dalını tercih eden öğrencilerimize staj ve burs imkanı sunarken, mezun olanlara da şirketimizin kapılarını sonuna kadar açıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

13 öğrenciye burs desteği verildi

Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında, Yüksek Gerilim Sistemleri dalını tercih edenler elektrik piyasası dersi başta olmak üzere şebeke bakımı; malzeme eğitimi, havai hat uygulama, iş sağlığı ve güvenliği, aydınlatma, kayıp kaçak, müşteri operasyonları, sayaç ve ölçü sistemleri eğitimi gibi konuları hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenme fırsatına sahip oluyor. Ayrıca başarı kriterlerini sağlayan öğrencilere eğitim-öğretim hayatı boyunca ÇEDAŞ tarafından burs veriliyor. Bugüne kadar burs almaya hak kazanan 13 öğrenciye ÇEDAŞ tarafından verilen toplam burs 115 bin TL’ye ulaşmış bulunuyor.