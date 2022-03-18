Enerji sektöründe AR-Ge Maraton Hızlandırma Programı

Enerji sektöründe yenilikçi projelere yön verecek olan 5 ilden üniversitelerin katılacağı "AR-GE Maraton Hızlandırma Programı" başladı.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ.(YEDAŞ) hizmet bölgesinde yer alan öğrenci, akademisyen ve start-up’ların katılım sağlayacağı elektrik dağıtım sektörüne yönelik "AR-GE Maraton Programı"nın açılış protokolü imzalandı. AR-GE Maraton Programı YEDAŞ hizmet bölgesinde yer alan 5 ilde Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ), Samsun Üniversitesi(SAMÜ), Ordu Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi iş birliği ile elektrik dağıtım sektöründe inovasyona yön verecek.

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, AR-GE Maraton Programı için iş birliği protokolü imzaladı. Protokol hakkında bilgi veren Bora, "AR-GE Maraton Programı YEDAŞ hizmet bölgesinde yer alan üniversitelerde bulunan öğrenci, akademisyen ve start-up’ların katılım sağlayacağı, elektrik dağıtım sektörüne yönelik AR-GE-inovasyon fikirlerinin sunulacağı bir fikir yarışması. Hızlandırma programının amacı ise start-up’lar ve öğrencilerin girişimciliğe-inovasyona olan ilgilerini artırmak, inovatif ve topluma faydalı iş fikirleri ortaya çıkarmak ve bu yolla iş hayatına ilgilerinin ve bağlarının kurulmasını sağlamak. Bu kapsamda elektrik dağıtım sektörüne yönelik yenilikçi fikirler değerlendirilecek” dedi.