Afganistan Yükseköğretim Bakanı Prof. Dr. Abdul Basir Abbas ve beraberindeki heyet İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni ziyaret etti. Bakan Abbas, “En çok öğrenci değişimi yaptığımız ülke Türkiye” dedi. Yapılan görüşmede birçok iş birliği kararı alındı.

Afganistan Yükseköğretim Bakanı Prof. Dr. Abdul Basir Abbas, Afganistan Özel Üniversiteler Birliği ve Yükseköğrenim Kurumu Başkanı Dr. Shafiullah Naimi, Afganistan Dışişleri Bakanlığı Kültür Müdürü Toryalai Gheyasi, Nekan Group Başkanı Dr. Abdul Karim Sadeqi ve beraberindeki 15 üniversitenin rektörü İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni ziyaret etti.

İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ve Rektör V. Prof. Dr. Nail Öztaş ile yapılan görüşme sonrası ikili anlaşmalar, akademisyen ve öğrenci değişim programları, yüksek lisans ve doktora programları, ortak bilimsel projeler gibi birçok alanda iş birliği kararı alındı.

“İGÜ’nün tecrübesinden faydalanmak istiyoruz”

Afganistan’da ilk özel üniversitenin 2005 yılında kurulduğunu ifade eden Prof. Dr. Abdul Basir Abbas, yükseköğretim alanında iş birliklerine ihtiyaç duyduklarını belirterek, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin tecrübesinden faydalanmak istediklerine vurgu yaptı.