En çok hangi ülkeden yabancı öğrenci Türkiye'ye geliyor?
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) istatistiklerine göre ülkedeki yabancı öğrenci sayısı her yıl artıyor.
İzmir’de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 2020-2021 kontenjanının yarısına yakınını yabancı öğrencilere ayırmasının ardından konu oldukça tartışıldı. YÖK’ün ‘uluslararasılaşma stratejisi’ olarak tanımladığı bu durum çerçevesinde daha çok Asya, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden öğrenciler Türkiye’deki üniversitelerde okumaya geliyor. Batı’dan ise sadece komşular ve Türkiyeli nüfusun yoğun yaşadığı Almanya’dan öğrenciler Türkiye’yi tercih ediyor. Öte yandan 2013-2014 eğitim yılında 48 bin 183 olan yabancı öğrenci sayısı 2019-2020’de 185 bin 47’yi buldu. Her yıl yabancı öğrenci sayısı katlanarak arttı.
BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre en çok yabancı öğrenci 40 bine yaklaşan sayısıyla Suriye vatandaşı. Onu Azerbaycan ve Türkmenistan takip ediyor. Yabancı öğrencilerin 40 bin 596’sı vakıf üniversitelerinde okurken diğerleri kamu üniversitelerinde okuyor. Yabancı öğrencilerin 3’te ikisini ise erkekler oluşturuyor. Gelen öğrenciler 65 bin 436’sı kadın, 119 bin 611’i ise erkek. Türkiye’yi en çok tercih eden öğrenciler arasında ayrıca Türki cumhuriyetlerden gelen öğrenciler de önemli sayıda yer tutuyor. İlginç bir veri de 94 öğrencinin hangi ülke yurttaşı olduğu bilinmiyor. 14 kişi ise YÖK’ün istatistiklerinde ‘vatansız’ olarak geçiyor.
Sayıları bini geçen yabancı öğrencilerin ülkeleri ve sayıları şöyle:
Suriye: 37 bin 236
Azerbaycan: 21 bin 69
Türkmenistan: 18 bin 16
Afganistan: 7 bin 517
Almanya: 4 bin 637
Arnavutluk: Bin 149
Bulgaristan: 3 bin 688
Çad: Bin 470
Çin: 2 bin 399
Endonezya: Bin 664
Fas: Bin 758
Filistin: 3 bin 145
Irak: 9 bin 752
İran: 8 bin 776
Kazakistan: 2 bin 349
Kırgızistan: Bin 792
Kosova: Bin 307
Libya: Bin 708
Rusya: Bin 438
Nijerya: 2 bin 208
Özbekistan: Bin 598
Somali: 6 bin 104
Sudan: Bin 27
Pakistan: 2 Bin 386
Yemen: 4 bin 386
Yunanistan: 2 bin 874
Bazı Batı ülkelerinden Türkiye’ye okumaya gelen öğrenci sayısı ise şöyle:
ABD: 754
Avusturya: 576
Belçika: 171
Büyük Britanya: 250
Çekya: 16
Fransa: 377
Bazı üniversitelerdeki yabancı öğrenci sayıları ise şöyle:
Trakya Üniversitesi: 3 bin 681
İstanbul Üniversitesi: 8 bin 115
Atatürk Üniversitesi: 3 bin 301
ODTÜ : Bin 614
Akdeniz Üniversitesi: 2 bin 50
Ankara Üniversitesi: 3 bin 618
Ege Üniversitesi: Bin 242
Marmara Üniversitesi: 2 bin 40