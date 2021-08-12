En çok hangi ülkeden yabancı öğrenci Türkiye'ye geliyor?

İzmir’de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 2020-2021 kontenjanının yarısına yakınını yabancı öğrencilere ayırmasının ardından konu oldukça tartışıldı. YÖK’ün ‘uluslararasılaşma stratejisi’ olarak tanımladığı bu durum çerçevesinde daha çok Asya, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden öğrenciler Türkiye’deki üniversitelerde okumaya geliyor. Batı’dan ise sadece komşular ve Türkiyeli nüfusun yoğun yaşadığı Almanya’dan öğrenciler Türkiye’yi tercih ediyor. Öte yandan 2013-2014 eğitim yılında 48 bin 183 olan yabancı öğrenci sayısı 2019-2020’de 185 bin 47’yi buldu. Her yıl yabancı öğrenci sayısı katlanarak arttı.



BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre en çok yabancı öğrenci 40 bine yaklaşan sayısıyla Suriye vatandaşı. Onu Azerbaycan ve Türkmenistan takip ediyor. Yabancı öğrencilerin 40 bin 596’sı vakıf üniversitelerinde okurken diğerleri kamu üniversitelerinde okuyor. Yabancı öğrencilerin 3’te ikisini ise erkekler oluşturuyor. Gelen öğrenciler 65 bin 436’sı kadın, 119 bin 611’i ise erkek. Türkiye’yi en çok tercih eden öğrenciler arasında ayrıca Türki cumhuriyetlerden gelen öğrenciler de önemli sayıda yer tutuyor. İlginç bir veri de 94 öğrencinin hangi ülke yurttaşı olduğu bilinmiyor. 14 kişi ise YÖK’ün istatistiklerinde ‘vatansız’ olarak geçiyor.



Sayıları bini geçen yabancı öğrencilerin ülkeleri ve sayıları şöyle:



Suriye: 37 bin 236

Azerbaycan: 21 bin 69

Türkmenistan: 18 bin 16

Afganistan: 7 bin 517

Almanya: 4 bin 637

Arnavutluk: Bin 149

Bulgaristan: 3 bin 688

Çad: Bin 470

Çin: 2 bin 399

Endonezya: Bin 664

Fas: Bin 758

Filistin: 3 bin 145

Irak: 9 bin 752

İran: 8 bin 776

Kazakistan: 2 bin 349

Kırgızistan: Bin 792

Kosova: Bin 307

Libya: Bin 708

Rusya: Bin 438

Nijerya: 2 bin 208

Özbekistan: Bin 598

Somali: 6 bin 104

Sudan: Bin 27

Pakistan: 2 Bin 386

Yemen: 4 bin 386

Yunanistan: 2 bin 874



Bazı Batı ülkelerinden Türkiye’ye okumaya gelen öğrenci sayısı ise şöyle:



ABD: 754

Avusturya: 576

Belçika: 171

Büyük Britanya: 250

Çekya: 16

Fransa: 377



Bazı üniversitelerdeki yabancı öğrenci sayıları ise şöyle:



Trakya Üniversitesi: 3 bin 681

İstanbul Üniversitesi: 8 bin 115

Atatürk Üniversitesi: 3 bin 301

ODTÜ : Bin 614

Akdeniz Üniversitesi: 2 bin 50

Ankara Üniversitesi: 3 bin 618

Ege Üniversitesi: Bin 242

Marmara Üniversitesi: 2 bin 40