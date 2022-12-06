Emniyet kemerinin önemini simülasyon aracına bindikten sonra anladılar

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığına ait mobil tırda vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Rize’de bir AVM’nin önünde kurulan Mobil Trafik Eğitim Tırında vatandaşlara trafik kuralları anlatıldı. Emniyet kemerinin bir trafik kazalarında önemli olduğuna dikkat çekmek ve trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdiler. Ekiplerin kontrolünde Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı’na bindirilen vatandaşlar ters dönen, çarpmanın şiddetiyle sağa, sola savrulan araç içerisinde trafik kazası anlarına tanıklık ettiler.

Simülasyonun ardından emniyet kemerine konusunda daha dikkatli olacağını söyleyen Hamza Doğan, "Ben zannediyordum ki emniyet kemeriyle biraz da olsa tavana hareket ederim diye düşünmüştüm ama öyle olmadı. Gerçekten emniyet kemeri önemli. Ben açıkçası emniyet kemerine pek dikkat etmiyordum ama bundan sonra dikkat edeceğim" ifadelerini kullandı.

Simülasyonda deneyince takla atmanın farklı bir his olduğunu belirten Recep Günay, "Arabanın içindeki duygu çok farklıymış. Emniyet kemersiz araç kullanmayla emniyet kemerli araba kullanmak çok farklı. Çünkü insanlar bazen emniyet kemeri takmayı unutabiliyor ve olası kazalarda çok büyük yaralar alıyorlar. Bizde şimdi denedik, çok farklı bir histi. Çünkü ayaklarınız yerden kesiliyor. Bundan sonra daha çok emniyet kemeri takmaya dikkat edeceğim" şeklinde konuştu.