Emekli astsubay, üniversiteyi bölüm birincisi olarak bitirdi

Emekli astsubay Murat Turan, gençlere ve çocuklarına örnek olabilmek için girdiği Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümünü birincilikle bitirdi.

Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümünden birinci olarak mezun olan emekli astsubay Murat Turan (51), törenle diplomasını aldı. Murat Turan, “Örgün eğitim görmek için geldim, fakat pandemiden dolayı devam edemedim. İnşallah önümüzdeki sene sivil havacılık bölümüne devam edeceğim. Gençlere mesajım; ben yapabildiysem bütün gençlerimiz yapar. Yeter ki istesinler, ne olursa olsun okumaktan, öğrenmekten asla vazgeçmesinler” diye konuştu.

Murat Turan’ın eşi öğretmen Handan Turan, “Çok mutlu ve gururluyuz. Öğrenmenin yaşı yoktur. Eşimin bu azmi gençlere örnek olur diye düşünüyoruz. Eşimi ve mezun olan bütün gençlerimizi tebrik ediyorum. Hayat bitmiş değil” dedi.