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Elazığ’da üniversite öğrencilerine motivasyon konseri

Fırat Üniversitesi, uzun bir sürenin ardından kampüse gelen öğrencilerin motivasyonlarını artırmak amacıyla “Kampüste Nota Sesleri” etkinlikleri başlattı. Etkinlik kapsamında öğrenciler açık havada gönüllerince eğlendi.

Eğitim 15.10.2021, 15:27
Elazığ’da üniversite öğrencilerine motivasyon konseri

Fırat Üniversitesi, uzun bir sürenin ardından kampüse gelen öğrencilerin motivasyonlarını artırmak amacıyla “Kampüste Nota Sesleri” etkinlikleri başlattı. Etkinlik kapsamında öğrenciler açık havada gönüllerince eğlendi.

Fırat Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve Devlet Konservatuvarı tarafından organize edilen etkinlik, Fırat Üniversitesi Rektörlük kampüsünde gerçekleştirildi. Etkinlikte Devlet Konservatuvarı öğrencileri, enstrümanlarla canlı müzik dinletisi sundu. Ayrıca konservatuvar dışından da öğrenciler enstrümanlarıyla etkinliğe destek verdi.

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