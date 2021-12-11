Elazığ’da sürücülere ’Bir Hareketine Bakar Hayat’ eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ’Bir Hareketine Bakar Hayat’ Projesi yurt genelinde olduğu gibi Elazığ’da başladı. Bu kapsamda kontrol noktasında durdurulan sürücülere eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliği ve emniyet kemeri kullanımının önemine dair başlatılan ’Bir Hareketine Bakar Hayat’ temalı proje kapsamında Elazığ’da sürücülere eğitim verildi. Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, emniyet kemerinin oluşabilecek kazalarda ölüm riskini yüzde 40 ve ağır yaralanmalara karşı da yüzde 60 düşürdüğünü kaydetti. Yaşam tünelinde sürücülere, sinevizyon gösterimli kaza videosu izletilerek tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.

Uygulama hakkında bilgi veren Elazığ Bölge Trafik Şube Müdürü Cengiz Yeğen, "Bilindiği gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Türkiye genelinde 1 Kasım itibariyle ’Bir Hareketine Bakar Hayat’ sloganı ile başta emniyet kemeri olmak üzere bütün kurallara uymanın öneminin vatandaşlarımıza anlattığımız bir kampanyamız başlatıldı. Valimiz ve emniyet müdürümüz bu kampanyaya sıklıkla değindikleri gibi talimatları doğrultusunda hem eğitimsel hem deneyimsel hem de diğer alanlarda bu kampanyamızı var gücümüzle halkımıza anlatmaya, ifade etmeye onlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Burada malumunuz önemsediğimiz konu başta emniyet kemerini ve kask takmak, diğer kurallara uymak. Emniyet kemerinin önemini şöyle ifade etmek istiyorum, bir kaza anında ölüm oranını yüzde 40 ağır yaralanma oranını ise yüzde 60 civarında engelliyor. Bu çok sevindirici bir durum. Elimizde böyle çok yüksek bir done varken emniyet kemeri bilinci oluşturmadığımız kimse kalsın istemiyoruz. Tek hedefimiz ve amacımız bilgilendirerek, bilinçlendirerek insanlara bu anlamda katkı yapmak. Bunun için denetimlerimizi de yapıyoruz. Memnuniyetle görüyoruz ki bu kampanyamızdan sonra Elazığımızda da gözle görülür hedeflediğimiz durumlara ulaştığımızı memnuniyetle paylaşmak istiyorum. Denetimlerimize devam ediyoruz. Bilgilendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabi ki yeri gelmişken şunu da paylaşayım 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takma ticari yük ve yolcu taşıyan araçlarımızda zorunlu. Özel otomobillerimizden de bu anlamda gönüllü olarak katkı yapmalarını kış lastiklerini takmalarını bekliyoruz” dedi.

Yılda 40 bin kilometreye yakın yol yaptığını aktaran Murat Albayrak, "Türkiye’de sadece sizin karayolunda dikkatli olmanız hayata kalmanız için yeterli sebep değil. Trafikte onlarca bu eğitimi almamış ehliyetsiz konuya vakıf olmayan insanla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da hassasiyetle koordinesi ve takibi yapılan bu programı destekliyorum. Özelikle okulda, iş hayatında büyük insan kitlelerinin olduğu yerlerde de bu eğitimlerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece 10 saniye olmayan bir hareketle hayatta kalmamıza vesile olan bu davranışla ilgili herkesin bilinçlenmesini ve bunun bizim hayatımızın bir unsuru olduğunu bilmesini istiyorum" diye konuştu.