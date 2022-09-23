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Elazığ’da servis sürücülerine eğitim
Elazığ Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından servis sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Eğitim 23.09.2022, 16:10
Elazığ Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından servis sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Elazığ Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şoförler ve Otomobilciler Odası toplantı salonunda servis sürücülerine yönelik eğitim faaliyeti düzenlendi. Toplantıda sunum eşliğinde okul servis araçları yönetmeliğine uygun olarak yapılması gereken kurallar ve diğer dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında servis sürücülerine gerekli eğitim ve bilgilendirmeler yapıldı.
Toplantı soru ve cevapların ardından sona erdi.
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