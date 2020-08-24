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Elazığ’da öğrenciler ürettikleri drone ile birinciliği hedefliyor

ELAZIĞ’DA LİSE ÖĞRENCİLERİ, TASARLADIKLARI DRONE İLE GAZİANTEP'TE 16-20 EYLÜL'DE DÜZENLENECEK TÜBİTAK LİSELER ARASI İHA YARIŞMASI'NDA "SABİT KANAT" KATEGORİSİNDE ŞAMPİYONLUĞU HEDEFLİYOR

Eğitim 24.08.2020, 18:42
Elazığ’da öğrenciler ürettikleri drone ile birinciliği hedefliyor

Elazığ’da lise öğrencileri, tasarladıkları drone ile Gaziantep’te 16-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TÜBİTAK Liselerarası İHA Yarışması’nda "sabit kanat" kategorisinde şampiyonluğu hedefliyor.

Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi öğrencileri, 3D boyutlu yazıcı ile kodlama yaparak drone üretti. Öğretmenleri öncülüğünde 5 öğrenciden oluşan ekip, 8 aylık çalışma sonucu ürettikleri drone’a ‘Tuygun’ adını verdi. 2 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 134 santimetre boyutunda olan drone, 1 metre gövde uzunluğuna sahip. Öğrenciler, tasarladıkları drone ile Gaziantep’te 16-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TÜBİTAK Liselerarası İHA Yarışması’nda "sabit kanat" kategorisinde şampiyonluğu hedefliyor. Yarışmada Elazığ’ı temsil edecek tek devlet okulu olma özelliği taşıyan ve çalışmalarını sürdüren öğrenciler, ürettikleri drone ile zaman zaman uçuş gerçekleştiriyor.

Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan liseler arası İHA yarışmasına Elazığ’dan katılan tek devlet okulu olduklarını belirten ekip danışmanı Cumali Şimşek, “Öğrencilerimiz burada kendi tasarımlarını gerçekleştirerek drone’u ürettiler. Aylarca bunun kavramsal tasarımı ile uğraştılar. Kavramsal tasarımdan sonra eksik veya fazlalıklarını tespit ettiğimiz üretim aşamasına geçtik. Üretim aşamasında model uçakçılıkta ve gerçek uçakçılıkta İHA kullanılan her türlü en uygun ve ideal malzemeyi kullandık. Görseli daha güçlü olsun diye 3D yazıcıdan yaptığımız tasarım kısımları var. Dediğimiz gibi tüm tasarım aşamasını öğrenci ekibimiz yaptı” dedi.

Drone’nin teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Şimşek, “Tasarım süresi yaklaşık 6 ay sürdü. Öğrencilerimiz farklı tasarım teklifleri gönderdiler. Sonrasında bu tasarım tekliflerini birleştirerek ortak bir noktayı bulduk. 6 aylık kavramsal tasarımın ardından 2 ay da üretim süreci oldu. Şu anda uçağımız 2 kilograma yakın, boyutu ise yaklaşık 134 santimetre ve kanat açıklığı ise 1 metre gövde uzunluğuna sahip. Biz yer testlerimizi yaptık, öğrencilerimiz şimdi testlere devam ediyorlar. Uçuş denemelerimizi de, uçağımızın birebir özelliklerine sahip bir modelde yaparak simülasyonda gerçekleştiriyoruz. Şimdilik hiçbir sıkıntımız görünmüyor” şeklinde konuştu.

Takım kaptanı Hüseyin Karakaya ise, “5 kişilik bir ekibiz ve TÜBİTAK Liselerarası İHA Yarışması’na katılacağız. 8 aylık bir çalışma sürecimiz oldu. Bunun 6 ayı tasarım süreci, diğer 2 ayı ise üretim süreci oldu. Bu süreç içinde ne kadar badireler atlatsak da yoğun çalışmamız sayesinde bu noktalara ulaştık ve sonunda İHA’mızı ürettik. İHA’yı dijital ortama da aktardık ve burada uçuş testlerimizi de yaptık. Malum okullar, deprem ve akabinde Covid-19 salgını nedeniyle kapandı. Bizde de yoğun bir tatil süreci oluştu, bu tatil sürecine rağmen hem evden hem de okulumuzda çalışmaya devam ettik ve İHA’yı ürettik” diye konuştu.

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