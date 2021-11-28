Elazığ’da öğrenciler geleceği kodlayacak

Elazığ’da Arıcak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlatacağı proje ile öğrenciler geleceği kodlayacak.

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin, 21. yüzyıl becerileri kazanması ve teknoloji alanında gelişmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Kılınç tarafından bir proje hazırlandı. ‘Arıcak Geleceğini Kodlayacak’ adlı proje, Fırat Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında TRB1 bölge illeri arasında destek aldı. Proje kapsamında önce robotik kodlama ve yazılım atölyesi kurularak öğretmenlere eğitim verilecek. Ardından öğretmenler, öğrencileri eğitecek.

Proje hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Kılınç, “Arıcak Geleceği Kodlayacak isimli projemiz FKA tarafından Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen TRB1 bölgesindeki ilçeler içerisinde geçen tek projedir. Bu açıdan bizim Arıcak için gurur verici. Eğitim alanında yaptığımız bu çalışma gerçekten yerini, hakkını bulması bizim açımızdan çok değerlidir. Biz bu projeyle robotik kodlama alanında arduino ve scratch eğitimlerini öğretmenlerimize geleceğin mesleklerini tanıtmak, geleceğin insanına yakışır bir takım eğitimler düzenleme gayreti içerisindeyiz. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nin dezavantajı bölgelerinden biri olan Arıcak için öğrencilerimizin bu eğitimleri almaları gelecek eğitimlerine çok ciddi katkı sağlayacak diye düşünüyoruz” dedi.

Özellikle sistem eğitimi konusunda öğrencilerin çok daha sağlıklı bir zeminde eğitim almalarını amaçladıklarını aktaran Kılınç, “Zaman zaman projelerle ilgili olarak bu kapsamda Arıcak içerisinde yaptığımız bir çok sosyal sportif faaliyetler var. TÜBİTAK’la yaptığımız bir çok proje var. Bu projeleri gerçekleştirmemizin temel sebebi Arıcak’ın bölgenin en dezavantajlı ilçesi olması ve Elazığ’ın en uzak ilçesi olması. Öğrencilerimiz buradaki gayretlerini gerçekten bizim açımızdan önemli olarak görüyoruz. Bizler bunları yaparken şunu düşünüyoruz, arkamızı yasladığımız şehit öğretmenlerimiz var. Biz motivasyonunuzu vatanı için kendini feda eden şehit öğretmenlerimizden alıyoruz. Onların aziz hatıralarını burada yaşatmak istiyoruz. Öğretmenlerimiz hunharca bir şekilde katledildiler. Burada onların bulunduğu okullarda görev alan öğretmenlerimizin bu fedakarca davranışlarını bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Tek gayretimiz, amacımız burada yetişen öğrencilerimizin gerçekten vatanını milletini seven bilime kendilerini adamış geleceğin mesleklerini edinmelerini istiyoruz. Yani biz Arıcak’ta artık ekonomik sıkıntı ve eğitimle ilgili bir sorun olmasın istiyoruz. Öğrencilerimizin astronomik, robotik kodlama, mühendislik konuşsunlar istiyoruz bütün gayretimiz burdur” diye konuştu.