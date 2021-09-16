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Elazığ’da İlköğretim Haftası etkinliği

Elazığ’da İlköğretim Haftası, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Eğitim 16.09.2021, 15:30
Elazığ’da İlköğretim Haftası etkinliği

Elazığ’da İlköğretim Haftası, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Elazığ Valiliği önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan tören, Hilalkent İlkokulunda devam etti. Elazığ Hilalkent İlkokulu bahçesinde minik öğrencilerin şiirler okuduğu programa Vali Yardımcısı Abdülkerim Abasoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtük, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, öğrencilerin sınıflarına ve arkadaşlarına kavuşmasının sevincini yaşadıklarını söyledi. Gürtürk, "Hem ilk kez okula gelen hem de okullarına başlayan sevgili öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmen arkadaşlar 6 Eylül 2021 tarihinde başlayan 2021-2022 eğitim-öğretim yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Salgınla mücadele kapsamında bütün okullarımız temiz olduğu belgesini almıştır, sizler için en güzel şekilde hazırlandı. Çocuklarımız haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretimlerine devam edecekler. Bizler de maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyacağız ki okullarımız bir daha kapanmasın. Bizler de sizden ayrı düşmeyelim. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu eğitim ve öğretim yıllında da en büyük amacımız çocuklarımızın yüreğini insan sevgisiyle dolu milli, ahlaki ve erdemli bireyler olarak yetiştirmek" dedi.

Öğrencilerin birbirlerine çiçek vermesinin ardından tören sona erdi.

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